Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân rực rỡ diện áo dài Tết

Á hậu Hoàng My cũng rực rỡ với áo dài đỏ, in hoạ tiết trâu trong tranh dân gian và đèn lồng Hội An. Cô sẽ trở về Cần Thơ ăn Tết cùng gia đình. Á hậu tiết lộ sẽ có nhiều dự định công việc mới trong năm 2021.