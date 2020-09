Hoa hậu Khánh Vân lên trang ảnh tạp chí thời trang quốc tế

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Zach Trần, với cảm hứng từ chủ đề “More than just a curve” – không chỉ là số đo hình thể nóng bỏng của người phụ nữ mà còn là sự tự do, phóng khoáng trong suy nghĩ, chiều sâu trong con người, tạo nên sự riêng biệt mang màu sắc Hoa hậu Khánh Vân.

Những quệt sơn màu trong set ảnh đen trắng nhằm che đi đường cong cơ thể một cách nghệ thuật và tinh tế. Với bộ ảnh này, Hoa hậu Khánh Vân tạm thoát khỏi hình tượng beauty queen để thay đổi bản thân theo hướng high fashion.

Hoa hậu Khánh Vân xuất hiện trên tạp chí Vertiqlè.

Sau khi đăng quang, bên cạnh các công tác thiện nguyện cộng đồng, Hoa hậu Khánh Vân vẫn dành thời gian cho hoạt động người mẫu – vốn gắn bó với cô nhiều năm.

Cùng với việc trở thành first face cho các chương trình thời trang lớn trong nước, đây là dịp Hoa hậu Khánh Vân lên trang ảnh của một tạp chí quốc tế, gây ấn tượng với khán giả bởi sự chuyên nghiệp, thần thái trong biểu lộ cảm xúc và tạo dáng.

Tạp chí Vertiqlè được xuất bản bởi W Management & Media Limited, thành lập tại Anh. Đây là tạp chí dành cho các nhiếp ảnh gia và các nhóm sáng tạo, những người yêu thích vẻ đẹp vượt thời gian của hình ảnh trắng – đen. Đối tượng độc giả của tạp chí Vertiqlè là những người thích sáng tạo, dẫn đầu các xu hướng về thời trang.

Tạp chí Vertiqle là nhà tài trợ chính của NoirBlanc21 - một cuộc thi nhiếp ảnh thường niên chuyên về chân dung đen trắng. Những người vào vòng chung kết sẽ được triển lãm ảnh tại Melbourne, Paris, Milan và New York trong suốt năm 2021.