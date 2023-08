HLV trưởng CLB PVF-CAND: 'Mùa giải tới, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn'

(VTC News) -

"Tôi muốn cảm ơn cầu thủ đã nỗ lực trong mùa giải vừa qua, chiến đấu đến những giây phút cuối cùng. Cảm ơn thành viên ban huấn luyện đã làm việc liên tục, tạo điều cho cầu thủ thể hiện tốt nhất. Thay mặt đội bóng, tôi gửi lời cảm ơn cổ động viên đã luôn đồng hành cùng cùng đội dù lúc thuận lợi hay khó khăn, tạo động lực để câu lạc bộ phát triển hơn.

PVF-CAND có quy tắc là bất kể điều gì xảy ra, niềm vui hay nỗi buồn chỉ được lưu trữ trong 24 tiếng. Bây giờ, điều quan trọng là cố gắng hướng về phía trước và hướng đến những mục tiêu xa hơn. Mùa giải năm sau, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", HLV trưởng CLB PVF-CAND - ông Mauro nói.

CLB PVF-CAND đặt mục tiêu trở lại mạnh mẽ ở giải hạng Nhất 2023/2024.

Chiều 28/8, CLB PVF-CAND tổ chức buổi lễ tổng kết mùa giải 2023. Đây là mùa giải mà đội bóng ngành Công an đặt mục tiêu thăng hạng. Họ thi đấu ấn tượng và chỉ chấp nhận vị trí thứ 2 do kém CLB Quảng Nam về chỉ số phụ. Đây là thành tích đáng khích lệ với Thanh Nhàn và đồng đội khi đội hình của PVF-CAND chủ yếu là các cầu thủ trẻ do đội bóng tự đào tạo.

Ông Lê Cảnh Duy - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành câu lạc bộ nói: "Trong năm 2023, PVF-CAND giành ngôi á quân giải hạng Nhất Quốc gia, giành huy chương đồng Cúp Quốc gia 2023. Đây cũng là sự kiện đáng nhớ bởi hiếm có đội bóng hạng Nhất nào đạt thành tích tại đấu trường Cúp Quốc gia".

Đội bóng này còn có nhiều điểm nhấn đáng chú ý ở góc độ cá nhân. Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn lần thứ 2 liên tiếp giành danh hiệu vua phá lưới giải hạng Nhất quốc gia dù nghỉ thi đấu trong nửa mùa giải. PVF-CAND có nhiều cầu thủ thường xuyên được triệu tập lên các đội tuyển trẻ như Công Đến, Đức Phú, Thanh Nhàn, Bảo Long.

PVF-CAND sẽ tập trung trở lại vào ngày 10/9 và sẽ giao hữu với một đội bóng Hàn Quốc sau đó ít ngày. Đội bóng này đang có kế hoạch chiêu mộ thêm nhiều cầu thủ chất lượng để hiện thực hoá mục tiêu thăng hạng tại V-League 2023.