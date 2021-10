'HLV Solskjaer thiếu cá tính để vực dậy Man Utd'

(VTC News) -

Man Utd bước vào trận đại chiến đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này trong bối cảnh đặc biệt. Khi những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch như Liverpool, Man City, Chelsea đều đã đối đầu nội bộ, giới chuyên môn đang chờ đợi phẩm chất của đội bóng cạnh tranh danh hiệu như Man Utd.

8 năm sau chức vô địch gần nhất, nửa đỏ thành Manchester vẫn chật vật tìm lại hào quang xưa. Theo cây viết Danny Murphy của Daily Mail, yếu tố cản bước Quỷ đỏ là trình độ của HLV Ole Solskjaer. Chiến lược gia người Na Uy thiếu đẳng cấp để vực dậy đội bóng, khác xa những gì Thomas Tuchel, Jurgen Klopp hay Pep Guardiola làm được.

HLV Solskjaer thiếu đẳng cấp và cá tính.

"Solskjaer kém may mắn khi ông làm việc ở giải đấu có Pep Guardiola, Jurgen Klopp and Thomas Tuchel - những HLV giỏi nhất thế giới. Họ đã thiết lập tiêu chuẩn quá cao. So sánh với những HLV này, Solskjaer ở đẳng cấp thấp hơn nhiều.

Solskjaer vẫn là HLV chất lượng. Ông làm được nhiều điều cho Man Utd khi giúp CLB tiến bộ, đến gần hơn với các danh hiệu. Nhưng sau 3 năm, CĐV và giới chủ muốn nhiều hơn thế. Họ cần danh hiệu vô địch. Tôi không tin Solskjaer có thể cạnh tranh với các đối thủ trên phương diện chiến thuật và đưa ra quyết định hợp lý", Daily Mail phân tích.

Theo báo chí Anh, HLV Solskjaer luôn phải tìm cách làm vừa lòng, chiều chuộng mong muốn của cầu thủ. Còn Tuchel, Guardiola và Klopp không bao giờ làm thế. Những HLV đẳng cấp luôn sở hữu triết lý huấn luyện riêng, áp dụng lên đội bóng và buộc cầu thủ phải tuân theo. Đó là cái uy về cả chuyên môn lẫn cá tính của HLV trưởng.

"Tôi không nghĩ Tuchel, Klopp hay Guardiola phải mất ngủ để nghĩ cách khiến cầu thủ hạnh phúc. Họ có tư duy rạch ròi để làm những điều tốt nhất cho đội bóng. Guardiola không mất nhiều thời gian để gạt bỏ Raheem Sterling và John Stones khỏi đội hình chính.

Klopp sẵn sàng bán Philippe Coutinho, dù quyết định đó gây tranh cãi, đơn giản bởi cầu thủ này không phù hợp với tổng thể Liverpool.

Klopp có uy quyền ở Liverpool, thứ Solskjaer chưa từng sở hữu ở Man Utd.

Tuchel cũng dễ dàng giải quyết mớ hỗn độn ở Chelsea khi không ngần ngại xếp 8 cầu thủ phòng ngự vào đội hình chính, để nhiều ngôi sao ngồi dự bị, bởi thứ ông hướng đến là chiến thắng. Đó là sự tàn nhẫn mà Solskjaer cần có, nhưng chúng ta chưa từng thấy điều này ở Solskjaer, và có thể là không bao giờ thấy".

HLV Solskjaer đã giúp Man Utd cán đích ở ngôi nhì Ngoại hạng Anh, xếp trên Chelsea, Liverpool, chỉ đứng dưới Man City. Trong các trận cầu đinh mùa trước, Man Utd chỉ 1 lần bại trận trong 6 cuộc so tài với Chelsea, Liverpool, Man City.

Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh là cuộc chiến đường dài, đòi hỏi các đội muốn vô địch phải có sự ổn định về hệ thống, con người cũng như bản lĩnh vững vàng.

Man Utd của Solskjaer là đội bóng ngược dòng nhiều nhất mùa trước, song lại chưa đủ lạnh lùng và tàn nhẫn như các ứng viên khác. Lý do là bởi HLV Solskjaer không tạo ra được tiêu chuẩn cho từng cầu thủ, buộc các học trò phải nỗ lực tuân theo các chỉ đạo chiến thuật.

Video: Man Utd 3-2 Atalanta

"Trước khi thua Leicester, Man Utd có chuỗi trận bất bại khó tin. Đó là cá tính của họ. Nhưng Quỷ đỏ lại đánh mất sự đáng sợ khi chơi ở sân nhà Old Trafford. Đối thủ dễ dàng kiểm soát bóng và ghi bàn vào lưới họ.

HLV Solskjaer xếp cả Fred và Scott McTominay đá chính, nhưng họ không hỗ trợ được nhiều cho 4 cầu thủ tấn công phía trên. Các tiền đạo Man Utd không lười biếng, dù vậy, họ thiếu định hướng do không có chỉ đạo đủ tốt từ HLV.

Cầu thủ cần nhận thức trách nhiệm của họ và hệ lụy nếu họ không tuân thủ chiến thuật. David Silva là cầu thủ đẳng cấp thế giới trước khi Guardiola đến Man City, nhưng cậu ấy vẫn phải nâng cấp chiến thuật, chịu khó pressing, giành bóng, khỏa lấp khoảng trống.

Sergio Aguero cũng vậy. Cậu ấy hiểu rằng nếu không đáp ứng được triết lý của Guardiola, cậu ấy phải ngồi dự bị.

Nhưng ở Man Utd, các cầu thủ đang có vùng an toàn. Họ chơi ngày càng tệ. Nếu Tuchel, Klopp hay Guardiola nắm sa bàn, Man Utd sẽ là đội bóng cạnh tranh hơn. Còn với Solskjaer, ông đang chịu nhiều áp lực và cần lấy lại sự cân bằng.

Solskjaer có thể xây dựng lối đá thực dụng hơn để đạt kết quả tốt, song Man Utd không phải đội bóng thích thú với cách chơi này. Điều đó khiến Solskjaer rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan", chuyên gia của Daily Mail kết luận.