Nhận định bóng đá MU vs Liverpool, 'đại chiến' vòng 9 Ngoại hạng Anh

(VTC News) -

Ở mọi thời điểm, mọi giai đoạn lịch sử, đại chiến MU vs Liverpool luôn là cuộc so tài được mong chờ nhất ở Ngoại hạng Anh. Trận derby nước Anh không chỉ nổi tiếng bởi vị thế của hai đội bóng giàu truyền thống nhất bóng đá xứ sương mù, mà còn bởi tính chất thù địch, máu lửa giữa hai đội.

Dù vậy, MU hiện tại đang ở vị thế thấp hơn Liverpool. Đội bóng của HLV Ole Solskjaer gây thất vọng với 3 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh, còn Liverpool băng băng trên đường đua vô địch.

MU vừa thua tan nát trước Leicester.

Khủng hoảng của MU

Chiến thắng 3-2 trước Atalanta chưa cho thấy MU đang hồi phục. Ngược lại, màn lội ngược dòng với 3 bàn thắng cùng số pha dứt điểm áp đảo trong hiệp 2 càng tô đậm thêm hình ảnh tùy hứng của nửa đỏ thành Manchester.

MU có cá nhân giỏi cùng tinh thần thi đấu tốt, nhưng là đội bóng thuần túy về cảm xúc và thiếu tính bền vững về mặt hệ thống.

Khác với Chelsea, Liverpool hay Man City, MU của HLV Solskjaer chưa hình thành lối đá cụ thể, mà chủ yếu dựa vào khả năng đột phá cá nhân, hoặc phối hợp nhóm của 2, 3 cầu thủ tấn công.

Cách đá này có thể giúp MU vượt qua những đội bóng với mặt bằng cầu thủ kém hơn như Atalanta, Villarreal, West Ham, Wolverhampton. Tuy nhiên, gặp đội bóng đồng cân đồng lạng về chất lượng con người, lại được tổ chức tốt hơn như Liverpool, rất khó để Quỷ đỏ trông chờ vào tỏa sáng cá nhân như Cristiano Ronaldo hay Marcus Rashford đã làm.

Ronaldo là chân sút số 1 của MU.

"Nếu MU đá với đội bóng mạnh hơn, họ có thể đã thua 4 hay 5 bàn. Cứ chơi như thế trước Liverpool xem điều gì sẽ xảy ra. Hãy tưởng tượng Jurgen Klopp đang xem hiệp 1 ở nhà, ông ấy chắc đang xoa tay hài lòng lắm", Paul Scholes chia sẻ.

Bàn thắng của Harry Maguire vào lưới Atalanta chỉ là liều thuốc xoa dịu tạm thời cho phong độ kém cỏi của thủ quân người Anh. Từ khi Maguire trở lại, Quỷ đỏ thủng lưới 6 bàn sau 2 trận, với bàn thua từ nhiều kịch bản khác nhau.

Vị trí phòng ngự của Luke Shaw và Aaron Wan-Bissaka bị khai thác triệt để khi hai biên của Quỷ đỏ thủng tới 4 bàn trước những pha leo biên đơn giản của Leicester hay Atalanta. Những lỗ hổng phát lộ khi MU đang có hàng hậu vệ mạnh nhất trên lý thuyết.

Vấn đề nằm ở khâu tổ chức và kiểm soát lối chơi, mà trên phương diện này, MU đang xếp dưới Liverpool một bậc. Từ đầu mùa giải, Quỷ đỏ chỉ sạch lưới 1 trận và có 2 trận thắng ở mức thuyết phục, đều trước những đội bóng có kết cấu phòng ngự lỏng lẻo như Leeds United hay Newcastle United.

Lợi thế cho Liverpool

Liverpool ở đẳng cấp hoàn toàn khác với những bại tướng của MU từ đầu mùa. Dù hàng phòng ngự cũng hứng "bão chấn thương" khi Alexander-Arnold hay Andy Robertson gặp vấn đề, nhưng HLV Jurgen Klopp làm chủ tình hình rất tốt khi Liverpool sở hữu một khuôn chơi sẵn có.

Salah (áo đỏ) có pha solo ghi bàn kinh điển vào lưới Liverpool.

"Lữ đoàn đỏ" bất bại 11 trận đầu mùa, sạch lưới 3/5 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Cả hai trận lớn (gặp Chelsea, Man City), Liverpool đều thể hiện được uy lực tấn công, đan xen giữa tổ chức cầm bóng, pressing bài bản kết hợp với chất lượng cá nhân như Mohamed Salah hay Sadio Mane.

Phong độ của Salah là nỗi đe dọa lớn với hàng thủ MU với 7 bàn và 4 kiến tạo sau 8 trận, trong đó có pha đi bóng độc diễn vượt qua cả hàng thủ ở cả hai trận gặp Man City và Watford. Ngoài ra, Roberto Firmino cũng lấy lại phong độ khi sút tung lưới Watford 3 lần ở vòng trước, còn Mane tìm lại cảm giác với 2 bàn ở 2 trận gần nhất.

Nếu hàng công Liverpool có sự đa dạng, nhuần nhuyễn khi Salah, Mane, Firmino có 3 mùa giải gắn bó cùng nhau, tuyến tiền đạo của MU lại thiếu ăn ý. Ronaldo đã ghi 6 bàn cho MU, nhưng chủ yếu đến từ những pha phối hợp với Bruno Fernandes và Shaw. Khả năng kết hợp với Mason Greenwood và Jadon Sancho của CR7 là con số 0.

Chưa kể, nếu HLV Solskjaer đưa Rashford trở lại đội hình chính, Quỷ đỏ còn khó phối hợp hơn nữa khi mỗi trận đấu trình làng một tuyến tiền đạo.

Phong độ của Maguire khiến nhiều người lo ngại.

Giữa chênh lệch về đẳng cấp (thắng 1 trong 6 lần so tài gần nhất), MU chỉ có thể bấu víu vào lợi thế sân nhà cùng nhuệ khí ở những trận cầu lớn. Mùa trước, nửa đỏ thành Manchester chỉ thua 1 trong 6 trận so tài với Chelsea, Liverpool và Man City. Old Trafford cũng là điểm tựa, khi MU ngược dòng trong 2/4 trận gần nhất thi đấu tại đây.

Dù vậy, Quỷ đỏ khó đánh bại Liverpool, khi đối thủ cũng đang chơi đầy quyết tâm để bám đuổi ngôi đầu bảng. Khi Liverpool thất thế ở cuộc đua vô địch mùa trước, HLV Klopp đã nói nửa đùa nửa thật rằng đội bóng của ông cần một mùa giải để ăn mừng danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh.

Mùa này, Liverpool đang chơi tập trung ngay từ chặng mở màn. Salah cùng đồng đội sẽ không bỏ qua thời điểm đối thủ suy yếu để một lần nữa "đánh sập" pháo đài Old Trafford.

Đội hình dự kiến:

MU: De Gea; Shaw, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka; Fred, McTominay, Pogba; Bruno, Ronaldo, Rashford.

Liverpool: Alisson; Robertson, Van Dijk, Matip, Tsimikas; Henderson, Keita, Milner; Salah, Mane, Firmino.

Dự đoán: Liverpool thắng 2-1