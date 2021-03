HLV người Đức muốn biến Lee Nguyễn thành 'Bruno Fernandes của CLB TP.HCM'

(VTC News) -

CLB TP.HCM vừa gây thất vọng lớn khi thua 0-2 trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh. Chi ra hàng chục tỷ đồng đầu tư lực lượng, nhưng đội bóng của HLV Alexandre Polking thi đấu nhợt nhạt, thiếu sinh khí và thua chung cuộc bởi những bàn thua đến từ sai sót của hàng phòng ngự.

Lee Nguyễn, cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất bên phía CLB TP.HCM, có trận đấu thất vọng khi không tạo được dấu ấn. Tuy nhiên, HLV Polking cho rằng Lee Nguyễn cần được hỗ trợ nhiều hơn.

"Lee Nguyễn chơi sáng tạo. Tôi muốn cậu ấy được đá tự do, được phát huy và được thể hiện mình trong những tình huống cố định. Tôi thấy có những nét tương đồng trong phong cách của Lee Nguyễn và Bruno Fernandes.

Lee Nguyễn bị phong tỏa và cô lập với đồng đội. (Ảnh: Minh Chiến)

Một cầu thủ tấn công chơi hay như vậy thì cần có những người phía sau hỗ trợ. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng thứ bóng đá tấn công giống như đã làm ở hiệp 2 trận gặp Quảng Ninh", HLV Polking so sánh Lee Nguyễn với Bruno, tiền vệ nổi tiếng của CLB Manchester United.

Cách Polking bố trí Lee Nguyễn cũng giống với Solskjaer bố trí Bruno ở Man Utd, đó là để một tiền vệ sáng tạo đá nhô cao phía trên hai tiền vệ phòng ngự. Dù vậy, Lee Nguyễn không thể tạo được khác biệt khi CLB TP.HCM thi đấu rời rạc, thiếu đồng bộ.

Các tiền đạo ngoại như Dario Junior, Joao Paulo và Junior Barros thi đấu thất vọng, bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn trước khi hàng thủ mắc sai lầm. "Sau khi Quảng Ninh ghi bàn trước, chúng tôi đã dồn lên, đá áp đặt, tạo ra nhiều cơ hội mà không thể ghi bàn. Ở thời điểm quan trọng nhất, khi đội đang có thế trận, chúng tôi lại không làm được.

Việc đó đã tạo điều kiện cho bàn tiếp theo của đối thủ. Cầu thủ tấn công của tôi đã không đủ sắc bén để tìm được bàn thắng", HLV Polking nhấn mạnh về sự phung phí của hàng công, nhưng ông không cho rằng CLB TP.HCM bại trận do lỗi của cầu thủ ngoại.

Video: Than Quảng Ninh 2-0 CLB TP.HCM

Với 3 điểm sau 3 trận, CLB TP.HCM đang đứng thứ 11. Đội bóng của HLV Polking sẽ so tài với Sài Gòn FC ở vòng 4 V-League, trong trận đấu được dự báo khó khăn hơn nhiều so với cuộc so tài hôm nay.