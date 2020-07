HLV Minh Đức: Ngoại binh chỉ to cao thì 'gần như vứt đi'

Trận derby xứ Nghệ giữa SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã kết thúc với màn trình diễn nhạt nhòa của các ngoại binh. Bên phía SLNA, Peter Samuel và Soseh thay nhau bỏ lỡ cơ hội, còn Hà Tĩnh cũng thất vọng với thể hiện của tiền đạo Bruno.

Video: SLNA 1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Theo HLV Phạm Minh Đức, nhiều đội V-League gặp khó ở nguồn cầu thủ ngoại. Các ngoại binh chỉ hơn nội binh ở thể hình, còn các yếu tố khác không thể sáng bằng.

"Ngoại binh là vấn đề khó khăn với các CLB. Khó nhất là nguồn vào, khó kiếm người chất lượng. Khi đá giải giao hữu ở Đà Nẵng, tôi thấy các đội như SHB Đà Nẵng, HAGL, Nam Định tìm cầu thủ ngoại rất khó, chúng ta cũng chia sẻ với họ.

Ngoại binh SLNA không thể hiện được nhiều. (Ảnh: Hồng Nam)

Cầu thủ ngoại chỉ to cao thôi, so với những cầu thủ như Văn Minh, Văn Vỹ khéo léo thì cầu thủ ngoại gần như vứt đi. Cao to thì thuận lợi ở bóng bổng, nhưng bóng bổng chỉ nguy hiểm ở phạt góc, phạt cố định thôi. Cầu thủ ngoại chỉ hơn mình ở thể hình", HLV Minh Đức nhận xét thẳng thắn.

Không có tiền đạo trụ cột Victor Mansaray do án treo giò đầy tranh cãi từ VFF, nhưng Hà Tĩnh vẫn đá tốt. Theo HLV Minh Đức, đây là một tập thể gắn kết và một cá nhân không thể giải quyết vấn đề. Thậm chí, không có Mansaray, Hà Tĩnh còn thi đấu ấn tượng hơn.

"Ai xem kỹ sẽ thấy Hà Tĩnh thiếu Mansaray vẫn bình thường. Đây là tập thể, thiếu Mansaray cũng không vấn đề. Trận đấu hôm nay, các bạn để ý không, không ai nghĩ đến Mansaray. Không có cậu ấy, đội phối hợp tốt hơn vì Mansaray không hợp với cách chơi kiểm soát bóng", ông Đức nói với báo giới.

Theo cựu HLV của T&T Hà Nội, Hà Tĩnh đã gặp SLNA tới 10 lần, nhưng ở lần thứ 11, đội bất ngờ thay đổi cách chơi từ phòng ngự phản công sang tấn công khiến đối thủ không kịp trở tay.

Hà Tĩnh (áo đỏ) không run sợ trước SLNA. (Ảnh: Hồng Nam)

"Chúng tôi không cần họp đấu pháp trước trận Hà Tĩnh gặp SLNA. Tôi chỉ nói là hai đội gặp nhau năm ngoái 5 lần, tổng số lần gặp là 10 lần. SLNA có con người như vậy, chỉ chơi như vậy. Chúng tôi thì luôn đổi cách chơi. Trước SLNA, chúng tôi chưa chơi thế này bao giờ. Hôm nay, tôi muốn đội bạn bất ngờ. Các bạn đã làm được.

Tôi đánh giá cao nhất ở Hà Tĩnh là yếu tố tinh thần. Các cầu thủ chơi với ý đồ rõ ràng, thay đổi hoàn toàn lối chơi. Thông thường Hà Tĩnh chỉ chơi phòng ngự phản công thôi, nhưng hôm nay chúng tôi đôi công với SLNA", ông Đức kết luận.

Sau 9 vòng, Hà Tĩnh đang xếp áp chót bảng xếp hạng. Vấn đề của đội bóng tân binh là hòa quá nhiều (5 trận). Hà Tĩnh phải xốc dậy tinh thần bởi trận đấu sắp tới với CLB TP.HCM sẽ đầy thách thức.