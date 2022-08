HLV Malaysia dự đoán U16 Việt Nam thua chung kết U16 Đông Nam Á 2022

(VTC News) -

"Tôi nghĩ U16 Indonesia sẽ lên ngôi vô địch ở giải đấu này vì họ có sự ủng hộ của khán giả nhà. Đây là lợi thế rất lớn với họ. Sự ủng hộ từ cổ động viên có vai trò rất lớn. Còn với chúng tôi, việc bị loại ở giải đấu này là một bài học lớn cho các cầu thủ. Giá như có thể tận dụng một nửa số cơ hội thôi thì U16 Malaysia có thể giành 3 điểm và vào vòng trong", HLV Osmera bin Omaro nói trên tờ Antara.

Sức ép từ khán giả cũng là vấn đề khiến cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn đặc biệt lo lắng trước trận chung kết giải U16 Đông Nam Á 2022. Ở trận đấu tại vòng bảng giữa 2 đội, U16 Việt Nam liên tiếp gặp phải những lời lẽ công kích và hành động không đẹp từ các khán đài sân Maguwoharjo.

U16 Việt Nam gặp lại U16 Indonesia ở trận chung kết.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn bày tỏ: "Ngoài vấn đề về chuyên môn, tôi có một số ý kiến với ban tổ chức giải U16 Đông Nam Á về vấn đề an ninh. Tôi hi vọng ban tổ chức có biện pháp đảm bảo an ninh cho các cầu thủ U16 Việt Nam, đặc biệt là ở thời điểm chuẩn bị cho trận đấu. Trận đấu trước, khán giả gây áp lực rất nhiều cho chúng tôi. Ban tổ chức cần đảm bảo an ninh ở phần phía sau cầu môn cho U16 Việt Nam".

Theo tờ Bola, số lượng cổ động viên đến sân theo dõi các trận đấu của U16 Indonesia đang tăng dần qua các trận đấu. Trận chung kết gặp U16 Việt Nam nhiều khả năng sẽ ghi nhận kỉ lục về số cổ động viên có mặt trên các khán đài. Do vậy, vấn đề an ninh được nước chủ nhà đặc biệt lưu tâm, nhất là sau những sự cố ở giải U19 Đông Nam Á hồi tháng trước.

Tuy nhiên, đây vừa là lợi thế nhưng cũng là bất lợi với đội chủ nhà. Tờ Bolatimes, dẫn lời chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia cho rằng U16 Indonesia cần thi đấu điềm tĩnh hơn trong màn tái ngộ U16 Việt Nam để tránh việc thất bại trên sân nhà.