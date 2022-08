Xem trực tiếp U16 Việt Nam vs U16 Indonesia chung kết Đông Nam Á trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022 giữa U16 Việt Nam vs U16 Indonesia diễn ra lúc 20h hôm nay 12/8. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports News cũng như VTVcab On.

Báo điện tử VTC News tường thuật trực tiếp diễn biến và hình ảnh trận đấu U16 Việt Nam vs U16 Thái Lan.

Đây là màn tái đấu được dự báo vô cùng căng thẳng và quyết liệt giữa U16 Việt Nam và U16 Indonesia. 2 đội từng chạm trán nhau tại vòng bảng và U16 Indonesia phải rất vất vả mới có thể lội ngược dòng trong hiệp 2. HLV Bima Sakti còn vừa phải trải qua thêm một trận bán kết mỏi mệt trước U16 Myanmar khi đội chủ nhà chỉ có thể vượt qua đối thủ sau loạt sút luân lưu.

U16 Việt Nam tái đấu U16 Indonesia ở trận chung kết giải U16 Đông Nam Á 2022.

Trận chung kết trước đội chủ nhà sẽ là thử thách hoàn toàn khác với U16 Việt Nam. HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ phải giải quyết bài toán tâm lý cho các cầu thủ trẻ. Công Phương, Văn Thuận,...có trình độ chuyên môn, sức vóc nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm trận mạc. Vượt qua được thử thách vô hình này, U16 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến bất ngờ.

Tuy nhiên, ông Tuấn tỏ ra lo ngại về vấn đề an ninh cho các học trò: "Ngoài vấn đề về chuyên môn, tôi có một số ý kiến với ban tổ chức giải U16 Đông Nam Á về vấn đề an ninh. Tôi hi vọng ban tổ chức có biện pháp đảm bảo an ninh cho các cầu thủ U16 Việt Nam, đặc biệt là ở thời điểm chuẩn bị cho trận đấu. Trận đấu trước, khán giả gây áp lực rất nhiều cho chúng tôi. Ban tổ chức cần đảm bảo an ninh ở phần phía sau cầu môn cho U16 Việt Nam".

Đích thân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Mochamad Iriawan lên tiếng căn dặn các cầu thủ: "Chúng tôi đã biết rõ sơ đồ chiến thuật của U16 Việt Nam. U16 Indonesia phải chơi điềm tĩnh hơn vì rõ ràng U16 Việt Nam mạnh hơn U16 Myanmar. Tôi nhận thấy phong độ của các cầu thủ ở trận bán kết trước U16 Myanmar đã suy giảm phần nào. U16 Indonesia sẽ lấy lại trạng thái tốt nhất ở trận chung kết".