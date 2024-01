HLV Hoàng Anh Tuấn: Không nên so sánh Đặng Văn Lâm với Nguyễn Filip

(VTC News) -

Nguyễn Filip là một trong những nhân vật được chú ý nhất trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản tối qua (14/1). Thủ môn sinh năm 1992 lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển Việt Nam. Nhiều cổ động viên lại đặt ra sự so sánh giữa Nguyễn Filip với đồng nghiệp Đặng Văn Lâm. Thậm chí, đại diện của Đặng Văn Lâm gây sốc khi công khai chê bai Nguyễn Filip và đề cao thân chủ của mình.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, việc nhắc đến Đặng Văn Lâm khi đánh giá về Nguyễn Filip ở thời điểm này là không hợp lý.

"Chuyện so sánh giữa Văn Lâm và Nguyễn Filip, bản thân chúng ta chỉ có thể đưa ra góc nhìn riêng của mỗi người, có thể đúng hoặc không đúng và luôn có sự trái chiều. Tôi nghĩ cần có những tham số, hệ quy chiếu chung để đối chiếu. Có nhiều thông số như vậy. Từ đó, chúng ta mới có thể đưa ra đánh giá", HLV trưởng của đội tuyển U20 Việt Nam nêu quan điểm.

"Sự so sánh, nếu có, cũng chỉ đúng trong một thời điểm, không thể mang ra đánh giá cả sự nghiệp của một cầu thủ được. So sánh luôn có sự trừu tượng, không có sự tham chiếu thì làm sao có thể đánh giá. Ví dụ trong một trận đấu cụ thể, rõ hơn nữa là như Nguyễn Filip và Zion Suzuki (thủ môn của đội tuyển Nhật Bản). Tôi thấy chỉ số của Nguyễn Filip vẫn tốt hơn dù đội tuyển Việt Nam thua. Đặng Văn Lâm giải này không thi đấu. Chúng ta không nên so sánh".

Đội tuyển Việt Nam 2-4 Nhật Bản

Trong lần đầu tiên ra sân chính thức cho đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Filip nhận 4 bàn thua. Thủ môn của CLB Công an Hà Nội bị chê trách ở lần thủng lưới đầu tiên khi anh phán đoán sai điểm rơi trong pha bóng bổng. Dù vậy, đây không phải lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua.

Ngoài pha bóng này, Nguyễn Filip thể hiện không tồi với 3 pha cản phá cứu thua và một số tình huống xử lý bóng bổng tốt. HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá thủ môn sinh năm 1992 chơi tốt.

"Trận đấu hôm qua chẳng khác gì đội tuyển Việt Nam đụng độ một đội hàng đầu thế giới. Mặc dù đội tuyển Việt Nam thủng lưới 4 bàn nhưng tôi cho rằng Nguyễn Filip chơi tốt. Đội tuyển Nhật Bản có rất nhiều cơ hội đối mặt thủ hoặc các pha bóng có thể dứt điểm phía trước cầu môn. Trong đó, không ít lần Nguyễn Filip cản phá rất tốt", HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét.

Nguyễn Filip chơi tốt ở trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản.

Các bàn thua của đội tuyển Việt Nam đều là những tình huống rất khó cho thủ môn cản phá. Cầu thủ Nhật Bản (Takumi Minamino 2 bàn, Keito Nakamura và Ayase Ueda mỗi người ghi một bàn) làm quá tốt ở các pha dứt điểm. Ngoài siêu phẩm của Nakamura, 3 bàn còn lại của đội tuyển Nhật Bản đều đến từ những tình huống dứt điểm ở vị trí thuận lợi với góc sút rộng.

"Người ta hay nói thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng. Đôi khi, lọt lưới một bàn đã làm hỏng cả trận đấu. Dù vậy, không phải cứ lọt lưới nhiều là đánh giá thủ môn có năng lực chơi bóng không tốt", HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

"Thông qua những gì Nguyễn Filip trình diễn, tôi thấy có nhiều tín hiệu tích cực. Ở khung thành có thủ môn tốt, điều này tác động tâm lý tốt đến các cầu thủ phòng ngự và toàn đội. Đồng đội sẽ có sự yên tâm khi chơi bóng".