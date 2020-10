Hình ảnh trái ngược giữa đời thực và trên mạng của 'má mì' ở Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại thôn Tân Tiến, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về tội môi giới mại dâm. Tuy nhiên, do Lan đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan Công an cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Thị Lan bị bắt giữ khi cùng 3 đối tượng thực hiện hành vi bán dâm tại Khách sạn Vân Anh thuộc tổ 9, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Lan là "má mì", đồng thời trực tiếp môi giới mại dâm. Sau khi nhận tiền, Lan trực tiếp bán dâm và điều gái đến bán dâm cho khách mua dâm tại địa chỉ do Lan sắp xếp.

Hình ảnh Nguyễn Thị Lan trước và sau khi bị bắt.

Theo nhận định của Công an Tuyên Quang, đường dây bán dâm do Lan cầm đầu là đường dây quy mô lớn nhất bị triệt phá tại địa bàn trong thời gian qua. Những người tổ chức, môi giới cũng có xu hướng trẻ hóa khi độ tuổi chỉ 18-22.

Theo tài liệu điều tra, mới học hết lớp 8, Lan rời địa phương đi làm nhiều nghề khác nhau ở các tỉnh quanh Tuyên Quang. 15 tuổi, Lan bị đưa đi trại giáo dưỡng hai năm do phạm liên tiếp các hành vi khác nhau như trộm cắp, cố ý gây thương tích...

Năm 18 tuổi, Lan nhận 10 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Sau đó, Lan làm nhiều nghề nhưng không có thu nhập ổn định. Đầu năm 2019, Lan bắt đầu bán dâm và một năm sau tự tổ chức đường dây riêng. Tuy nhiên, ban ngày Lan vẫn làm nhân viên tại tiệm làm móng nhỏ ở Tuyên Quang.

Lan làm móng để che giấu thân phận. Khi tiếp xúc với khách mua dâm, Lan "tự nâng giá cho bản thân với vỏ bọc con gái nhà lành, ngoan hiền". Trong quá trình làm nghề chăm sóc móng, khi tiếp xúc, Lan rủ nhiều cô gái có nhan sắc, thích ăn diện cùng tham gia bán dâm.

Đường dây bán dâm của Lan tập hợp được rất nhiều cô gái tuổi từ 18-22 ở một số tỉnh, các cô gái này sẽ đi taxi hoặc xe ô tô ghép lên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để "đi khách”…

Hình ảnh xinh “lung linh” của Nguyễn Thị Lan trên mạng xã hội.

Với khách quen, Lan cho xem ảnh để lựa chọn, thỏa thuận giá. Khách được chọn thời gian nhưng khách sạn, số phòng do Lan quyết định. Khi giao dịch, "má mì" dùng nhiều số điện thoại và liên tục thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện.

Những người đề nghị mua dâm lần đầu phải được người quen giới thiệu, có ký hiệu, Lan mới đồng ý giao dịch. Nếu không, "má mì" chỉ đồng ý điều người đi ăn uống cùng với giá 500.000 đồng một lần. Sau khi tìm hiểu khách hàng, Lan mới đồng ý môi giới hoặc trực tiếp bán dâm.

Lan thu của khách từ 2 đến 4 triệu đồng mỗi lượt bán dâm, trong số này "nhân viên" nhận 1-1,5 triệu đồng. Bị can cũng nhận đi tour dài ngày hoặc bay lắc thâu đêm cùng khách nếu được trả nhiều tiền.