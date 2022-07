Hiệu trưởng bị bắt, Trường Trung cấp Đông Á bị đình chỉ tuyển sinh

(VTC News) -

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Trung cấp Đông Á (địa chỉ 114-116 đường Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi).

Sau khi hiệu trưởng bị bắt, Trường Trung cấp Đông Á ở Quảng Ngãi bị đình chỉ tuyển sinh mới năm 2022.

Theo đó, Trường Trung cấp Đông Á bị đình chỉ tuyển sinh mới năm 2022 đối với các ngành, nghề đã được Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Trường bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định số 24 của Chính phủ. Đây là Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Trường bị đình chỉ hoạt động đến ngày 24/7/2022. Nếu đến thời điểm này, Trường Trung cấp Đông Á không bổ sung đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định thì phải dừng hoạt động.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Phạm Minh Trí, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đông Á để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác", quy định tại khoản 2 điều 359 Bộ luật Hình sự.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đông Á Phạm Minh Trí bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh còn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng phòng Đào tạo của Trường Trung cấp Đông Á để điều tra về cùng hành vi nói trên.

Theo cơ quan điều tra, Phạm Minh Trí và Nguyễn Văn Minh lợi dụng chức vụ quyền hạn cấp trái quy định bằng Trung cấp cho một số người có nhu cầu.