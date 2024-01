Quá trình tìm kiếm phát hiện 3 nạn nhân trong nhà vệ sinh đã tử vong. Các nạn nhân được xác định gồm chị N.T.T.V (SN 1979, trú tại Tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê), T.T.K.H (SN 2009, trú tại tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê) và 1 nạn nhân nam chưa rõ danh tính.