Hiện thực khốc liệt của chiến tranh trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Một

Nối tiếp thành công của hai tiểu thuyết Đất trời vần vũ và Ngược mặt trời, nhà văn Nguyễn Một tạm rời phong cách huyền ảo quen thuộc của những cuốn tiểu thuyết trước để đào sâu mảnh đất hiện thực bằng những chiêm nghiệm đời sống của chính tác giả với tác phẩm Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín.

Nhà văn Nguyễn Một.

Tiểu thuyết là câu chuyện chân thực về cuộc tình của một chàng trai nông thôn trốn lính lên thành phố rồi đem lòng yêu một cô bé ở vùng ven phố thị. Câu chuyện tình của họ diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến đang giai đoạn rực lửa. Tuy nhiên, suy cho cùng đây không phải là một tiểu thuyết diễm tình, bởi xung quanh mối tình này còn chằng néo hàng loạt mối quan hệ với những nhân vật, những con người mang thân phận khác nhau. Và bao trùm lên số phận mỗi nhân vật là vận mệnh của đất nước khi đang bị chia cắt bởi cuộc chiến lịch sử.

Nhà văn Nguyễn Một chia sẻ lý do ông viết tiểu thuyết này bởi chiến tranh ám ảnh cuộc đời ông: "Cha mẹ tôi đều là những người dân thường bị giết hại trong chiến tranh. Do đó, tác phẩm này mang màu sắc hiện thực như một hồi ký, là câu chuyện thật cuộc đời của tôi"

Nhận định về tác phẩm, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh: “Nhà văn đã thành công trong việc xây dựng hệ thống nhân vật đa dạng, có người dân bình thường, có người có vị trí trong xã hội, họ đều bị dày vò trong chiến tranh. Ở đó, những giấc mơ dừng lại, những số phận thay đổi. Cuộc chiến xé nát tất cả".

Tác phẩm "Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín" đưa người đọc trở lại một thời kỳ quá vãng của lịch sử, nơi mà tình yêu, ước mơ, thân phận của con người bị chiến tranh xé nát.

Nhà báo Yên Ba, người đã tiếp xúc với Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín từ lúc còn là bản thảo sơ khai cho rằng “Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này khá lạ. Là một nhân vật không ác, không thiện. Cuốn sách trải dài theo chiều lịch sử trong giai đoạn tang thương của đất nước. Ở đó, sự vô minh của con người trong thời chiến và số phận con người trở nên nhỏ bé trong cuộc chiến vô tri được nhấn mạnh bằng một thủ pháp hoàn toàn khác hai tiểu thuyết trước của Nguyễn Một”.

Còn nhà văn Tạ Duy Anh chia sẻ: "Đọc những đoạn văn như vậy chỉ thấy hãi hùng. Và nó sẽ khiến ta phải gào lên những câu hỏi không bao giờ có lời đáp. Nhưng chiến tranh là như thế. Nó biến tất cả thành vô lý, vô nghĩa. Ý nghĩa nhân văn lớn lao nhất mà ta nhận được sau khi khép lại cuốn sách là lời kết án: Chiến tranh, mi đừng có sinh ra trên thế gian này! Tôi nghĩ đây là cuốn tiểu thuyết nên đọc bởi không chỉ là câu chuyện tình dang dở mà qua đó, Nguyễn Một đã kỳ công đưa lại cho chúng ta những nỗi đau của người dân trong cuộc chiến”.

Nhà văn Nguyễn Một (1964) còn có bút danh là Dạ Thảo Linh khi viết những cuốn sách dành cho thiếu nhi như Hoa dủ dẻ, Năm đứa trẻ xóm đồi, Long lanh giọt nắng, Múa trái chín…

Ông là tác giả của gần 20 đầu sách đa dạng đề tài như truyện ngắn, truyện vừa, bút ký, tản văn, tiểu thuyết. Truyện ngắn Trước mặt là dòng sông từng được đạo diễn Khải Hưng chuyển thể thành phim truyền hình Cổ tích về ngôi nhà. Tiểu thuyết Ngược mặt trời được trao giải thưởng Trịnh Hoài Đức năm 2017 và được dịch sang tiếng Anh rồi phát hành ở Mỹ với tựa đề Journey against the sun.

Ngoài ra, tiểu thuyết Đất trời vần vũ được giải C cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010, cũng được dịch và đưa vào thư viện Quốc hội Hoa Kỳ dưới nhan đề Heaven and Earth in Tumult.

