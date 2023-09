Hiểm họa khôn lường khi tài xế nghiện ma tuý

(VTC News) -

Hiểm họa tài xế dương tính với ma túy

Đêm 29/8, tổ công tác Cục CSGT và Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên tiến hành kiểm tra chuyên đề người điều khiển xe trên đường có chất cồn và ma túy trong cơ thể. Trong quá trình kiểm tra tại Km 1318 trên Ql1A đoạn qua xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên thì phát hiện tài xế xe ô tô khách giường nằm Đệ Nhất (Bình Định) dương tính với ma túy.

Lái xe là V.V.T., SN 1985, trú tại huyện Tuy Phước, Bình Định, điều khiển phương tiện mang BKS 77B-013.29 của hãng xe Đệ Nhất có dấu hiệu bất thường nên test nhanh mẫu nước tiểu và cho ra kết quả dương tính với MOP (heroin).

Phương tiện bị tạm giữ của nhà xe Đệ Nhất tại Bình Định có tài xế dương tính với ma túy trong tối ngày 29/8/2023 vừa qua.

V.V.T khai nhận trước đó đã được lái xe ôm ở bến xe ở TP.HCM rủ rê hút heroin. Hậu quả T. và nhà xe Đệ Nhất phải nhận là cả người và phương tiện phải bị đình chỉ và niêm phong, chờ một kết cục xứng đáng từ sạ nghiêm minh của pháp luật.

Hành khách trên chuyến xe thì phải chờ đợi di chuyển xe khác và một phen hú vía khi giao tính mạng mình cho một tài xế đã sử dụng ma tuý.

Cũng trong tháng 8/2023, Công an thành phố Quy Nhơn đã tạm giữ hình sự với tài xế lái xe đường dài Đinh Xuân Vĩnh (SN 1984) trú phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại Cơ quan Công an, Đinh Xuân Vĩnh cho biết, khi đang là tài xế lái xe, nghe nhiều tài xế khác rủ rê và cho rằng sử dụng ma túy tổng hợp, các chất kích thích sẽ giúp họ có sức khỏe, bền bỉ trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông nên đã thử. Tuy nhiên sau vài tháng sử dụng, đến nay Vĩnh đã nghiện ma túy, không những việc lái xe bỏ bê mà còn hay tụ tập các đối tượng khác cùng sử dụng ma túy.

Tài xế Đinh Xuân Vĩnh và ma tuý bị phát hiện. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Định)

Cuối tháng 4, Công an thành phố Quy Nhơn cũng đã bắt quả tang Huỳnh Tấn Dũng (1998) trú phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn là một tài xế taxi có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Dũng khai nhận, ban đầu chỉ sử dụng ma túy để tỉnh táo trong việc lái xe nhưng khi sử dụng không thoát khỏi sự cám dỗ của nó. Từ khi nghiện, số tiền lái xe không đủ mua ma túy nên đã tìm hiểu chuyển sang bán ma túy cho các con nghiện khác để lấy tiền sử dụng.

Hay đầu tháng 10/2022, Công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố cùng lúc 04 đối tượng đều là phụ xe, gồm: Ngô Quốc Bảo (SN 2000), Trần Quang Vũ (SN 1994), Hồ Phi Sĩ (SN 1997) đều trú huyện Tuy Phước và Hồ Hữu Phúc (SN 1990) trú tỉnh Đắk Lắk về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Cả 04 đối tượng đều là phụ xe ô tô đường dài, nhân lúc xe đang đợi hàng, đợi khách thì rủ nhau đi sử dụng ma túy. Lúc đầu, nhóm sử dụng ma túy với mục đích giúp tỉnh táo, chống mệt mỏi, nhưng sau đó lạm dụng ma túy và nghiện mà không thể cai được. Không chỉ mỗi trước chuyến đi xe đường dài sử dụng ma túy mà thời gian không đi xe các đối tượng vẫn cần ma túy.

Cương quyết ngăn ngừa "hung thần xa lộ"

Theo thống kê của Cục CSGT, trong 8 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSGT xử lý 1.508 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Trong đó, sau 15 ngày tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải (15/8 - 30/8), lực lượng CSGT xử lý 10 trường hợp dương tính với ma túy, trong đó có 4 tài xế ô tô vận tải hành khách; 6 tài xế xe container.

Cùng các quy định xử phạt như lái xe ô tô tham gia giao thông có sử dụng chất ma túy có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Trường hợp lái xe ô tô tham gia giao thông có sử dụng chất ma túy bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Có thể nói, mức phạt đã khá nghiêm khắc, nhưng vì sao các lái xe vẫn bất chấp tính mạng bản thân và hành khách trên xe, vẫn sử dụng ma túy trong hành trình và chưa có biện pháp nào chấm dứt được thực trạng trên.

Ông Phạm Anh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kết luận trong một hội nghị ngành GTVT ngày 17/8 vừa qua.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã từng kiên quyết trong một hội nghị về GTVT ngày 17/8, để quản lý tốt lái xe, ngăn tình trạng tài xế sử dụng chất kích thích thì phải gắn vào trách nhiệm vào các doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào có lái xe vi phạm nhiều thì sẽ bị đình chỉ, bị thông báo trên toàn hệ thống và thậm chí là cả nước,

“Phương châm của tỉnh đối với ngành GTVT luôn luôn phòng ngừa là chính. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe đột xuất, ngẫu nhiên của lái xe, đối với doanh nghiệp trên địa bàn buộc phải cho lái xe chạy đúng số giờ theo quy định”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo Ông Trần Sơn Tùng, chủ hãng xe Sơn Tùng tại Bình Định cho rằng, để ngăn tình trạng lái xe sử dụng ma tuý tham gia giao thông, các doanh nghiệp vận tải cần có cách thức để quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn, tuân thủ quy định kiểm tra sức khoẻ định kỳ lái xe 6 tháng/lần. Khi nghi ngờ, cần kiểm tra ngay, nếu phát hiện sử dụng chất kích thích buộc phải sa thải ngay lập tức.

“Cần có một phần mềm dữ liệu giám sát các tài xế từng vi phạm sử dụng chất ma tuý, tránh tình trạng lái xe bị sa thải tại doanh nghiệp này vẫn tiếp tục đi xin việc tại một doanh nghiệp khác. Cần có sự phối hợp lưu trữ những thông tin, hồ sơ của lái xe dương tính với ma túy và chia sẻ để tất cả đơn vị chức năng, doanh nghiệp đều có thể kiểm tra khi tuyển dụng.”, ông Tùng chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định cho biết, tài xế nghiện ma túy có thể gây nguy hiểm cho người khác khi rơi vào hai trạng thái đói thuốc hoặc phê thuốc.

Nếu đói thuốc, người lái xe sẽ cảm thấy mệt mỏi, ngáp liên tục, chảy nước mắt, thiếu quan sát và xử lý tình huống chậm. Còn khi phê thuốc, lái xe sẽ bị hưng phấn quá độ, dễ mất kiểm soát về thần kinh và thường có xu hướng phóng nhanh, vượt ẩu, cực kỳ nguy hiểm.

“Chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, ma túy và chất kích thích khác đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông để ngăn ngừa những vụ tai nạn giao thông do những “hung thần” sử dụng bia rượu, nhất là sử dụng ma túy gây ra”, ông Vang kiên quyết.