Xe 7 chỗ tông vào tiệm bánh mì, 6 người bị thương: Tài xế dương tính với ma túy

(VTC News) -

Sáng 4/4, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, bước đầu cơ quan công an xác định tài xế chạy ô tô 7 chỗ tông vào tiệm bánh mỳ làm 6 người bị thương có sử dụng rượu bia và dương tính với chất ma túy.

Theo Công an quận Thanh Khê, sau khi gây tai nạn, tài xế Lương Duy Tân (42 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) rời khỏi hiện trường. Khi được lực lượng công an đưa về làm việc, qua kiểm tra, công an xác định tài xế Tân có sử dụng bia rượu và dương tính chất ma túy.

Đồng thời, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê cho hay hiện cả phương tiện và tài xế Lương Duy Tân đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn làm 6 người bị thương.

Trước đó, 18h30 ngày 3/4, Lương Duy Tân chạy ô tô 7 chỗ BKS-43A 505.82 trên đường gom Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) theo hướng từ quận Hải Châu đi quận Thanh Khê.

Khi đến đoạn giao với đường Lê Độ, ô tô của ông Tân bất ngờ tông vào xe ô tô 16 BKS-027.91 đang chạy cùng chiều. Sau va chạm, xe của Tân tiếp tục chạy với tốc độ cao, lao vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh (60A Điện Biên Phủ).

Lúc này bên trong tiệm có nhiều nhân viên đang làm việc, 2 cháu nhỏ chơi đùa và một số khách mua hàng. Cú tông mạnh và bất ngờ khiến 6 người bị thương, được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, hiện sức khỏe những người bị thương đã ổn định, 2 em nhỏ chỉ bị trầy xước, 4 người lớn bị gãy xương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.