Hé lộ loạt hit dàn sao Kpop đình đám sẽ biểu diễn trong đêm nhạc tại Việt Nam

(VTC News) -

Trước giờ G, BTC đêm nhạc Kpop festival open air #2 tiếp tục hé lộ hàng loạt hình ảnh và chi tiết quan trọng của 2 đêm diễn.

Theo đó, chương trình gồm những bản hit quen thuộc đến từ 16 ca sĩ và nhóm nhạc đình đám. Nhóm The Wind với bài Island sôi động trong khi Chen sẽ mang tới các ca khúc Beautiful goodbye, Hold you tight, Shall we? và Best luck.

Trong khi đó, nhóm INFINITE chọn I got you, New emotions, Be mine và Paradise. Nhóm Super Junior D&E biểu diễn 5 bài gồm: Bout you, Oppa, Oppa, Danger, B.A.D, Can you feel it.

Nam ca sĩ Chanyeol sẽ biểu diễn 6 bài trong đêm nhạc. Đây đều là những ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh. Ngoài ra, 2 chàng trai của nhóm 2PM hứa hẹn sẽ thổi bùng sân khấu khi mang tới loạt ca khúc sôi động như My house, Go crazy, Hands up và 10 out of 10.

Các thành viên nhóm INFINITE.

Về phía các ca sĩ Việt Nam, Chi Pu sẽ trình diễn các ca khúc đình đám như mashup Đóa hoa hồng, Từ hôm nay, Miss showbiz và Con dấu chủ quyền.

"Ông hoàng tạo hit" Tăng Duy Tân sẽ đem đến 2 ca khúc đình đám là Bên trên tầng lầu và Cắt đôi nỗi sầu. Tóc Tiên và Đức Phúc hứa hẹn sẽ khiến fan "đứng ngồi không yên" với những bản remix sôi động.

Nhóm Super Junior D&E sẽ biểu diễn 5 bài hát trong đêm nhạc.

Đại nhạc hội Kpop festival open air #2 cũng là chương trình có format mới lạ khi BTC mở hòm thư để fan gửi lời ước tới cho các thần tượng. Trên sân khấu, các nghệ sĩ sẽ thực hiện điều ước của người hâm mộ được chọn ngẫu nhiên. Hiện tại đã có hơn 5.000 thư của người hâm mộ gửi tới các thần tượng.

Được biết, MC Vĩnh Phú sẽ đảm nhiệm vị trí dẫn dắt cả 2 đêm nhạc. Anh từng giành giải 3 chương trình Cầu vồng MC của VTV6, đạt danh hiệu Én Đồng trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2014, được kỳ vọng sẽ mang tới sự tươi mới cho đại nhạc hội kết nối người trẻ.

Đại nhạc hội sẽ diễn ra trong hai đêm 23 và 24/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Hiện tại vé của đêm nhạc vẫn đang được mở bán.