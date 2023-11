Hé lộ địa điểm cưới độc đáo của cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

(VTC News) -

Theo tấm thiệp mời cưới mới được rò rỉ, lễ cưới của cặp Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My được tổ chức vào ngày 11/11, tại Thái Bình - quê của Văn Hậu.

Điều đặc biệt, Văn Hậu chọn một sân bóng của làng làm nơi tổ chức sự kiện (Sân vận động xã Hồng Minh thuộc thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Tuyển thủ Việt Nam dự kiến sẽ mời hàng nghìn người tới tham dự, chung vui với ngày hạnh phúc của mình.

Thiệp cưới của Văn Hậu và Hải My.

Cách đây ít ngày, bộ ảnh cưới Văn Hậu và Hải My phong cách giản dị, hơi hướng hoài cổ cũng được chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là một trong những cặp đôi thu hút nhiều sự quan tâm trong cộng đồng hâm mộ bóng đá. Mối quan hệ của họ được gia đình, bạn bè và người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những tấm hình lãng mạn. Văn Hậu luôn thể hiện những hành động cưng chiều bạn gái, còn Hải My quấn quýt, không ngại bày tỏ tình cảm với người yêu.

Tháng 9/2023, Văn Hậu đăng bức hình chụp cùng Doãn Hải My với một đóa hoa hình trái tim và chiếc bánh kem cũng hình trái tim, màu hồng, in dòng chữ "She said Yes". Đặc biệt hơn, trên ngón tay Hải My đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út, như một cách thông báo cô chấp nhận lời cầu hôn của hậu vệ đội tuyển Việt Nam.

Đến ngày 20/10, cặp đôi đi đăng ký kết hôn và nhanh chóng chuẩn bị cho hôn lễ.

Hiện tại, Văn Hậu đang dính chấn thương gót chân. Anh dự kiến nghỉ từ 3 đến 6 tháng. Sau đám cưới, anh sẽ sang Singapore chữa trị dứt điểm.

Một số hình ảnh trong bộ ảnh cưới của Văn Hậu và Hải My:

Hải My dịu dàng trong tà áo truyền thống.

Cặp đội chọn phong cách chụp ảnh cưới hoài cổ.

Văn Hậu tình tứ bên Hải My.

Tình yêu của Văn Hậu và Hải My được nhiều người ngưỡng mộ.