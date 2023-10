Đoàn Văn Hậu khoe đăng ký kết hôn với bạn gái Doãn Hải My

(VTC News) -

Trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đăng hình cặp đôi cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn. Cả hai chính thức nên duyên vợ chồng sau nhiều năm hẹn hò. Cặp đôi chưa công bố thời điểm tổ chức hôn lễ.

Sau ít giờ đăng tải, bài đăng của Văn Hậu thu hút gần 100 nghìn lượt yêu thích và rất nhiều tương tác. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ của cặp đôi dành những lời chúc ý nghĩa.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đăng ký kết hôn.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là một trong những cặp đôi thu hút nhiều sự quan tâm nhất trong cộng đồng hâm mộ bóng đá trên mạng xã hội. Mối quan hệ của họ được gia đình, bạn bè và người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình. Doãn Hải My từng nhận xét, cô cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh Văn Hậu. Trong khi đó, hậu vệ CLB Công an Hà Nội mê đắm nét dịu dàng và đảm đang của bạn gái.

Tuyển thủ Việt Nam thể hiện là mẫu bạn trai cưng chiều người yêu. Anh thường xuyên đăng hình tay trong tay cùng Hải My. Khi không phải thi đấu, Văn Hậu lại đưa bạn gái đi du lịch. Những dịp quan trọng, cầu thủ sinh năm 1999 lại tổ chức bữa tiệc lãng mạn, hâm nóng tình cảm cặp đôi.

Cặp đôi lúc nào cũng tình tứ khi bên nhau.

Tháng 9/2023, Văn Hậu đăng bức hình chụp cùng Doãn Hải My với một đóa hoa hình trái tim và chiếc bánh kem cũng hình trái tim, màu hồng, in dòng chữ "She said Yes". Đặc biệt hơn, trên ngón tay Hải My đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út, như một cách thông báo cô chấp nhận lời cầu hôn của hậu vệ đội tuyển Việt Nam.

Ở tuổi 24, Văn Hậu giành 4 chức vô địch V-League trong màu áo Hà Nội FC và CLB Công an Hà Nội. Tại đội tuyển quốc gia, Văn Hậu giành chức vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games 30 và nhiều thành tích ấn tượng khác. Doãn Hải My vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Cô đang có một số dự định về thời trang và phim ảnh.