Đoàn Văn Hậu 'khóa môi' Doãn Hải My: Cặp đôi vàng của làng bóng đá Việt Nam

(VTC News) -

Giữa tháng 8, cầu thủ Đoàn Văn Hậu và top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My công khai chuyện tình cảm. Trước đó, cầu thủ và bạn gái nhiều lần xuất hiện chung ở sự kiện. Tuy nhiên, khi đó cả hai không xác nhận mà chỉ úp mở về nửa kia.

Mới đây, Đoàn Văn Hậu khiến hội FA ghen tị khi đăng ảnh hôn Doãn Hải My khi cả hai đi hẹn hò ở quán cafe. Không cần viết cap dài dòng, Đoàn Văn Hậu dùng 2 icon trái tim để thể hiện sự hạnh phúc của mình.

Dưới bình luận, cư dân mạng viết: 'Hóng đám cưới quá', 'Hội FA ghen tị với anh chị', 'Tiểu đường quá anh chị tôi ơi', 'Tình quá tình', 'Cute quá'...

Khoảnh khắc tình tứ của Văn Hậu và bạn gái

Doãn Hải My là một trong những nàng Wag nổi bật nhất đội tuyển Việt Nam. Chân dài Hà Nội từng lấn sân làm MC chương trình “S Việt Nam” và được khen ngợi vì phong cách dẫn duyên dáng, nhan sắc trong trẻo. Hiện tại, người đẹp sinh năm 2001 đang là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội. Top 10 “Hoa hậu Việt Nam 2020” sở hữu gương mặt xinh và vóc dáng thon thả. Cô nàng cũng thường xuyên có mặt trên khán đài theo dõi các trận đấu của bạn trai.

Những khoảnh khắc thân mật của cặp đôi khiến người hâm mộ “dậy sóng”

Mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình bạn trai rất thân thiết. Cô từng nhiều lần tháp tùng bố mẹ Đoàn Văn Hậu đến sân để cổ vũ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube My Celeb, Đoàn Văn Hậu tiết lộ anh là người chủ động theo đuổi bạn gái. Cụ thể, anh ấn tượng với Top 10 “Hoa hậu Việt Nam 2020” bởi tính cách của cô nàng. Theo Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My chính là hình mẫu bạn gái lý tưởng của bản thân. “Mẫu người mà tôi tìm kiếm giống với bạn ấy. Bạn ấy hiểu về cuộc sống của tôi, con người của tôi, cuộc sống bóng đá của tôi. Những lúc áp lực nhất, bạn ấy chia sẻ với tôi, cùng tôi về quê”, cầu thủ 9X trải lòng.

Kể từ ngày công khai yêu Hải My, Đoàn Văn Hậu thường xuyên đăng ảnh tình cảm bên bạn gái. Anh chàng cũng chăm comment trên trang cá nhân của Doãn Hải My. Đặc biệt mối quan hệ giữa cặp đôi với hai bên gia đình đều rất tốt nên cư dân mạng mong chờ đám cưới của cặp đôi.

Có thể nói, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu là một cặp "trai tài gái sắc" hiếm có của làng bóng đá Việt Nam. Với cái cách mà cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau và công khai thể hiện tình cảm, khán giả hi vọng tình cảm của Văn Hậu và Hải My sẽ đi đến một cái kết viên mãn.