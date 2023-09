Hào hứng với Tết Trung thu mang đậm sắc màu truyền thống tại Bình Định

Đoàn múa Lân Sư Rồng không thể thiếu Ông Địa bụng phệ, đầu hói và tay cầm quạt to phe phẩy. Là hiện thân của Đức Di Lặc - vị Phật hiền lành lúc nào cũng vui tươi, yêu đời. Ông Địa xuất hiện cùng Lân là đem theo may mắn, phước lành, ấm no đến mọi nơi.