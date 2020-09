Múa lân sư Mai Hoa Thung độc đáo dịp Trung thu tại khu du lịch Núi Bà Đen

Mùa Trung thu 2020, khu du lịch núi Bà Đen thậm chí còn hấp dẫn hơn nữa, với chương trình Hội trăng rằm cực kỳ đặc sắc và combo vé cáp treo giảm tới 25%.

Đã từ lâu, Núi Bà Đen là một điểm đến mang tính biểu tượng và ý nghĩa tâm linh to lớn tại Tây Ninh, nơi sở hữu "nóc nhà Nam Bộ" và quần thể Chùa Bà linh thiêng. Đặc biệt, kể từ khi Sun World BaDen Mountain đi vào hoạt động với hai tuyến cáp treo hiện đại, điểm đến này càng hấp dẫn hơn với du khách và Phật tử bốn phương bởi những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo.

Hai tuyến cáp mới giúp hành trình tham quan chiêm bái núi Bà ắp đầy những xúc cảm thú vị. Với tuyến cáp Vân Sơn từ chân núi lên đỉnh Bà Đen, thay vì leo bộ vất vả mất khoảng 3-5 tiếng theo đường núi nguy hiểm, du khách sẽ êm ái ngồi vi vu trên cabin cáp treo, băng qua mây trắng, rừng xanh để chạm tới đỉnh cao 986m, chỉ mất có 8 phút.

Chưa kể, ngay từ điểm dừng chân đầu tiên sau khi rời cabin cáp treo là Ga Vân Sơn cũng đã đủ để du khách đi từ ngạc nhiên này tới lạ lẫm khác, bởi lối kiến trúc mang đậm phong cách nghệ thuật châu Âu cổ điển, khiến du khách có cảm giác đang lạc vào một thánh đường cổ kính với những nét đặc trưng trong các công trình nổi tiếng thế giới của kiến trúc sư Gaudi.

Với tuyến cáp Chùa Hang, du khách có thêm một lựa chọn để tới thăm viếng quần thể Chùa Bà nhanh hơn, thuận tiện hơn, bởi công suất cáp Chùa Hang gấp đôi tuyến cáp cũ, thời gian di chuyển cũng chỉ mất 6 phút. Nét độc đáo của tuyến cáp này cũng chính là Ga Chùa Hang, với thiết kế mang dáng dấp một ngôi chùa 5 tầng uy nghiêm, trầm mặc, được lấy cảm hứng từ chính kiến trúc chùa Bà Đen và chùa Hang.

Chạm chân tới đỉnh Bà Đen là thấy thiên nhiên tươi đẹp với mây vờn đỉnh núi, hoa cỏ khoe sắc ngợp ngời, và thú vị nhất là được thu trọn cả Tây Ninh vào tầm mắt từ đỉnh cao 986m. Những núi non, những thửa ruộng tựa như bàn cờ, hồ Dầu Tiếng, tòa thánh Tây Ninh, thung lũng Ma Thiên Lãnh… nhìn từ đỉnh Bà Đen đẹp và bình yên kỳ lạ. Dừng chân, nhâm nhi ly cà phê ngắm mây núi, thả hồn giữa bao la ấy, còn gì bằng.

Khách đến Tây Ninh đều cùng có một tâm niệm là để vãn cảnh và chiêm bái quần thể chùa Bà giữa lưng chừng núi. Với những huyền tích kì bí về vị Linh Sơn Thánh Mẫu ngự tại đây, Chùa Bà còn được người dân Tây Ninh nói riêng và người dân Nam Bộ nói chung coi như một điểm tựa tâm linh của miền biên viễn. Nơi đây cũng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm về mỗi dịp lễ và các ngày rằm, mùng 1 để cầu nguyện và tìm hiểu về nét văn hóa tín ngưỡng đặc biệt riêng có tại đây.

Với mong muốn tạo điều kiện để đông đảo du khách có thể vãn cảnh, cầu an và có những chuyến du lịch ngắn an toàn thời gian này, đặc biệt trong mùa Trung thu 2020, Sun World BaDen Mountain đưa ra gói combo rất hấp dẫn. Thay vì mua vé cho 2 tuyến cáp treo riêng, du khách có thể mua combo trọn gói gồm 1 vé khứ hồi lên đỉnh Bà Đen và 1 vé khứ hồi lên Chùa Bà với mức giá giảm 25% so với giá mua lẻ. Theo đó, từ nay tới 30/9/2020, giá vé trọn gói cho người lớn và trẻ cao từ 1,4m là 300.000 đồng/vé khứ hồi, vé cho trẻ từ 1-1,4m là 150.000 đồng/vé khứ hồi, miễn phí cho trẻ em dưới 1m.

Hiện tuyến cáp Vân Sơn lên đỉnh núi hoạt động từ 7h45 -16h00 hàng ngày. Tuyến cáp Chùa Hang lên Chùa Bà hoạt động theo chuyến từ 7h-17h từ thứ 2 - thứ 6 và hoạt động liên tục từ 7h-17h vào thứ Bảy, Chủ Nhật. Riêng 3 ngày từ 29/9 - 01/10 (tức ngày 13 -15/8 âm lịch – Tết Trung Thu), cáp Vân Sơn sẽ hoạt động từ 6h sáng, tuyến cáp Chùa Hang hoạt động liên tục từ 6h00 ngày 29/9 đến 22h ngày 01/10 để phục vụ du khách đi lễ chùa Bà và chơi hội trăng Rằm tại Sun World BaDen Mountain.

Điều đặc biệt khiến du khách mùa Trung thu này không thể không ghé Núi Bà, đó là lần đầu tiên chương trình "Hội trăng Rằm Vân Sơn" sẽ được khu du lịch Sun World BaDen Mountain tổ chức tại khu vực đỉnh núi, với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Phương Thảo, Ngọc Nhi, Thế Yan... Một không gian nghệ thuật ngày Rằm Trung thu truyền thống lung linh cùng các tiết mục biểu diễn độc đáo, mang đậm nét văn hóa đặc sắc của Tây Ninh như múa lân Mai Hoa Thung với dàn mai hoa dài ấn tượng sẽ diễn ra vào chiều và tối ngày 30/9 (tức 14/8 âm lịch), mang tới cho du khách, đặc biệt là các em nhỏ một lễ Trung thu đáng nhớ.

Cùng với Núi Bà Đen, Tây Ninh cũng là điểm đến đem tới cho du khách nhiều trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, tâm linh và ẩm thực phong phú với các điểm đến không thể bỏ qua như Hồ Dầu Tiếng, thung lũng Ma Thiên Lãnh, Tòa thánh Tây Ninh, Chùa Gò Kén, Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát, làng nghề Trảng Bàng... Bởi thế nên, một chuyến đi ngắn ngày tới núi Bà Đen dịp Trung thu này là một gợi ý thật thú vị cho du khách, đặc biệt là các gia đình.