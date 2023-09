Hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống khách hàng của Shinhan Life

(VTC News) -

Tầm nhìn của Shinhan Life tại thị trường Việt Nam là “Enhance the Quality of Life through Innovation” (Nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua đổi mới). Theo doanh nghiệp, cuộc sống ở đây vừa là nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng, vừa là nâng cao chất lượng của Shinhan Life, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm.

Shinhan Life mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống khách hàng.

Nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống khách hàng

Ở các quốc gia phát triển, người dân phần lớn đều hiểu giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ ở cả khía cạnh tinh thần lẫn vật chất. Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) được ví như tấm lá chắn vững chắc, bảo vệ bản thân và gia đình trước các rủi ro bất ngờ liên quan đến sức khỏe và tính mạng.

BHNT sẽ giúp người tham gia gạt bỏ được mọi lo lắng, tập trung vào phát triển sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống. Trong trường hợp rủi ro xấu nhất xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi đã cam kết cho người thân, giúp gia đình người tham gia bảo hiểm tiếp tục cuộc sống.

Chuyên gia trong ngành nhấn mạnh, về bản chất, BHNT là sản phẩm mang tính nhân văn cao, giúp hỗ trợ con người, giảm thiểu những mất mát, thiệt hại trước những rủi ro liên quan đến tính mạng, sức khỏe, ốm đau, bệnh tật.

Khi người dân hiểu được giá trị cốt lõi của bảo hiểm, đồng thời các doanh nghiệp nâng cao chất lượng tư vấn, đưa ra những sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, quy trình tham gia, bồi thường nhanh chóng, đơn giản thì sẽ giúp nhiều người dân được bảo vệ, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành BHNT.

Các sản phẩm bảo hiểm của Shinhan Life hướng tới giá trị bảo vệ, đơn giản với chi phí hợp lý để mọi người đều có thể tham gia.

Đến từ Hàn Quốc - một quốc gia có thị trường BHNT phát triển lâu đời với tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm cao, Shinhan Life tham gia thị trường Việt Nam với tham vọng nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình Việt thông qua những giải pháp bảo hiểm thiết thực.

Các giải pháp bảo hiểm của Shinhan Life được thiết kế dựa trên các tiêu chí đơn giản, dễ hiểu, chi phí hợp lý với quy trình tham gia, giải quyết bồi thường nhanh chóng giúp mọi người đều có thể tham gia bảo hiểm để được bảo vệ.

Sau gần 2 năm đầu nỗ lực trên hành trình “Gửi trao diệu kỳ”, nâng cao chất lượng cuộc sống, hiện Shinhan Life Việt Nam đang sở hữu một danh mục sản phẩm tương đối đa dạng, mang đến những giải pháp bảo hiểm toàn diện, linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu bảo vệ khác nhau và dự phòng cho tương lai của khách hàng.

Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, công ty chi trả các quyền lợi tử vong, quyền lợi ung thư, quyền lợi nằm viện và quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn cho hàng chục khách hàng với tổng số tiền chi trả khoảng 580 triệu đồng.

Cam kết nâng cao chất lượng của Shinhan Life

Sau một thời gian dài tăng nhanh về lượng, thị trường BHNT Việt Nam hiện đang có sự chuyển đổi mạnh mẽ về chất, nhằm phát huy giá trị nhân văn cốt lõi của bảo hiểm.

Đây cũng là yếu tố sống còn giúp các doanh nghiệp bảo hiểm và cả thị trường phát triển bền vững trong tương lai. Đối với Shinhan Life - doanh nghiệp bảo hiểm non trẻ nhất trên thị trường, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng được xác định là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của công ty.

Mới đây, trong dịp nhậm chức, ông Bae Seung Jun - tân Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam cũng nhấn mạnh thông điệp: ”Shinhan Life Việt Nam sẽ là doanh nghiệp phát triển đồng hành cùng với sự phát triển của từng nhân viên công ty, chỉ khi nhân viên phát triển thì công ty mới có thể phát triển. Chúng ta sẽ tạo ra một doanh nghiệp mà tất cả mọi người đều có thể tự hào”.

Shinhan Life không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn và dịch vụ khách hàng thông qua việc liên tục đào tạo nguồn nhân lực.

Cũng theo ông Bae, Shinhan Life sẽ không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn và dịch vụ khách hàng thông qua liên tục đào tạo nguồn nhân lực, cả đội ngũ khối văn phòng và đội ngũ kinh doanh, tư vấn tài chính.

Đối với đội ngũ tư vấn tài chính, công ty đặt ra lộ trình đào tạo ngắn, trung và dài hạn cho mỗi nhân sự khi gia nhập công ty. Mục tiêu là hướng tới sự chuyên nghiệp, hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ và sản phẩm để có thể mang tới trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

“Chỉ khi được tư vấn kỹ lưỡng bởi nhân viên tư vấn chuyên nghiệp có năng lực, có kiến thức vững vàng, có đạo đức, và chỉ khi hiểu rõ về sản phẩm mình mua thì khách hàng mới có thể yên tâm với giải pháp tài chính phù hợp nhất với nhu cầu, điều kiện tài chính của mình.

Cũng chỉ khi đó, BHNT mới phát huy được giá trị đích thực của nó là bảo vệ cho con người trước rủi ro trong cuộc sống”, Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam lý giải thêm về chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào nâng cao chất lượng con người của công ty.