Hàng triệu thuê bao di động sai thông tin sẽ bị khóa liên lạc từ 31/3

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), cho biết đến ngày 31/3, các thuê bao hoạt động đều sẽ phải có thông tin đúng quy định và trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong 2 ngày tới, các thuê bao có thông tin chưa trùng khớp sẽ tiếp tục nhận được tin nhắn cảnh báo từ nhà mạng.

Đại diện nhà mạng Viettel cho biết còn 1,3 triệu thuê bao chưa trùng khớp thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia. Với VNPT, con số này là 1,1 triệu và MobiFone là 1,4 triệu.

Các thuê bao nhận được yêu cầu cập nhật thông tin nhưng không thực hiện có thể bị khóa liên lạc từ ngày 31/3. (Ảnh: Zing)

Theo các quy định liên quan, nhà mạng sẽ nhắn tin cho thuê bao chưa đáp ứng yêu cầu thông tin 5 lần, mỗi ngày một lần trong 5 ngày liên tiếp.

Kể từ khi nhận thông báo, chủ thuê bao có 15 ngày để cập nhật thông tin trước khi bị khóa liên lạc một chiều. Nếu vẫn tiếp tục chưa cập nhật, 15 ngày sau nữa, thuê bao sẽ bị khóa liên lạc 2 chiều. 60 ngày kể từ khi nhận được thông báo đầu tiên mà chưa cập nhật thông tin, thuê bao sẽ bị ngừng hợp đồng.

“Việc đảm bảo thông tin thuê bao trùng khớp với thông tin trong cơ sở quốc gia về dân cư sẽ góp phần giải quyết tình trạng SIM, thuê bao di động không đúng quy định”, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết tại cuộc họp sáng ngày 13/3 về quản lý thuê bao.

Kể từ 31/3, các thuê bao hoạt động đều phải có thông tin trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết tại cuộc họp sáng ngày 13/3. (Ảnh: Zing)

Trao đổi với Zing, ông Nhã cho biết thêm việc chuẩn hóa thông tin thuê bao cũng là một bước giúp giảm đáng kể tình trạng tin nhắn, cuộc gọi rác, lừa đảo lợi dụng những SIM với thông tin không chính xác.

Đại diện các nhà mạng cũng lưu ý con số thuê bao chưa trùng khớp thông tin liên tục thay đổi do quá trình cập nhật qua lại với cơ quan phụ trách cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Bộ Công an. Chẳng hạn, với Viettel, kết quả đối soát ban đầu cho thấy nhà mạng này có đến 8% thuê bao chưa trùng khớp thông tin. Nhưng khi nhà mạng rà soát lại, thì trong 8% này có 30% đã trùng khớp và được Bộ Công an xác nhận trùng khớp.

Đại diện nhà mạng VinaPhone cho biết nếu không các chủ thuê bao không cập nhật thông tin khi được yêu cầu, việc khóa liên lạc sắp tới của các nhà mạng sẽ ảnh hưởng đến một số lượng lớn khách hàng.

Cục trưởng Viễn thông lưu ý mốc thời gian 31/3 là thách thức đối với các nhà mạng, và kêu gọi người sử dụng thuê bao hợp tác khi nhận được thông báo từ nhà mạng qua hình thức tin nhắn hoặc cuộc gọi.

“Đa phần khách hàng thực hiện đúng theo các quy định của nhà nước, tuy nhiên một bộ phận chưa thực sự hợp tác”, đại diện MobiFone nói về khó khăn trong quá trình chuẩn hóa thông tin. Tương tự, nhà mạng Viettel cho biết tỷ lệ khách hàng phản hồi khi được nhắn tin yêu cầu cập nhật thông tin thấp.

