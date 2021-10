Hai xã ở Thừa Thiên - Huế báo cáo khoản tiền từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên

(VTC News) -

Ngày 9/10, ông Trần Phú Cường - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận, sau khi nhận công văn của Bộ Công an, UBMTTQ xã làm báo cáo gửi Bộ Công an các chứng cứ, tài liệu về việc phát, cấp quà từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn xã vào ngày 20/11/2020.

Theo ông Cường, trước khi đoàn từ thiện về Quảng Thọ, họ có liên hệ và nhờ UBMTTQ xã lập danh sách hộ dân nhận quà. Tại buổi trao quà từ thiện, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bỏ ra 4 cọc tiền 2 tỷ đồng trước sự chứng nhận của đại diện chính quyền. Sau đó, họ đưa số tiền trên cho UBMTTQ xã kiểm lại trước khi phát.

Sau khi phát, xã kiểm tra lại số dư và xác nhận vào giấy là đoàn trao 1.965.500.000 đồng cho 1.959 hộ của xã. Theo ông Cường, trong quá trình phát, vợ chồng Thủy Tiên trao theo cảm tính, có người 1 triệu đồng, người 2 triệu đồng tùy hoàn cảnh.

Ca sĩ Thuỷ Tiên trong một lần lội nước đi trao quà cho bà con vùng lũ ở Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: FB Thuỷ Tiên)

Ông Đặng Ngọc Hải - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng An (huyện Quảng Điền) cho hay, đơn vị có nhận được công văn của Bộ Công an về việc làm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn. Xã Quảng An đang làm báo cáo về quá trình trao quà từ thiện của nữ ca sĩ và đầu tuần sau sẽ gửi Bộ Công an.

Tại xã Quảng An, đoàn từ thiện của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh trao 2.616.500.000 đồng cho 2.632 hộ bị ảnh hưởng lũ lụt. Sau khi trao quà, UBMTTQ xã Quảng An ký văn bản xác nhận số tiền trao quà và gửi thư cảm ơn đoàn từ thiện.

Ông Phan Cảnh Ngưu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này chưa nhận được công văn của Bộ Công an đề nghị cung cấp chứng cứ, tài liệu về việc phát, cấp quà từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện trong đợt mưa lũ cuối năm 2020.

Tuy nhiên, ông Ngưu xác nhận, huyện này có 2 xã Quảng An và Quảng Thọ nhận được công văn của Bộ Công an về sự việc này, vì đoàn từ thiện làm việc trực tiếp và nhờ UBMTTQ các xã lập danh sách người dân nhận quà.

Theo ông Ngưu, trong đợt 1 (tháng 10/2020), đoàn từ thiện của Thủy Tiên về huyện Quảng Điền để trao quà nhưng không thông qua tổ chức nào. Họ về trực tiếp xã Quảng Vinh, thị trấn Sịa và xã Quảng Phước. Sau đó, ông báo lên UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc đoàn từ thiện Thủy Tiên trao quà một cách tự phát, không thông qua cơ quan chức năng. Ông này cũng khẳng định không ký giấy xác nhận cho đoàn từ thiện của nữ ca sĩ.

Vào đợt 2 (ngày 20/11/2020), vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên về trực tiếp và nhờ 2 xã Quảng An, Quảng Thọ lập danh sách hỗ trợ lũ lụt cho người dân. Sau đó, UBMTTQ 2 xã mời bà con đến nhà văn hóa để trao quà trực tiếp. Tổng số tiền mà đoàn trao ở xã Quảng An là 2.616.500.000 đồng, ở xã Quảng Thọ là 1.965.500.000 đồng.