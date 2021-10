Công an thụ lý đơn tố cáo ca sĩ Thuỷ Tiên khuất tất trong công tác từ thiện

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM vừa thông báo đã chuyển đơn tố cáo đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Thông báo này được gửi đến người đứng đơn tố cáo là bà N.T.O.P.

Ca sĩ Thuỷ Tiên kêu gọi từ thiện, hỗ trợ đồng bào miền Trung một năm trước.

Trước đó, đầu tháng 9 vừa qua, bà P. gửi đơn đến phòng PC02 tố cáo bà Trần Thị Thuỷ Tiên (tức ca sĩ Thuỷ Tiên, ngụ quận 7, TP.HCM) có hành vi vi phạm pháp luật, khuất tất trong việc giải ngân số tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung vào thượng tuần tháng 10/2020.

Theo bà P., ca sĩ Thuỷ Tiên công bố trên trang cá nhân, tổng số tiền công chúng gửi đến là gần 178 tỷ đồng và đã giải ngân toàn bộ, chuyển đến nơi cần được trợ giúp. Tuy nhiên, cộng đồng mạng nghi vấn có một số khuất tất. Theo đơn, bà P. cũng tố có khuất tất trong việc giải ngân số tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào bão lụt.

Bà P. cho rằng, ca sĩ Thuỷ Tiên có thể có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên bà đã làm đơn tố cáo.

Nguồn thông tin cho hay, cũng có một số đơn tố cáo ca sĩ Thuỷ Tiên gửi đến cơ quan công an. Ban giám đốc Công an TP.HCM giao cho phòng PC01 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khác xác minh nội dung đơn tố cáo để giải quyết theo quy định pháp luật và báo cáo Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đang trong quá trình thu thập chứng cứ liên quan đến hoạt động từ thiện, cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung năm vừa qua của ca sĩ Thuỷ Tiên. Chính quyền của một số tỉnh, thành đang rà soát để báo cáo lại, phục vụ công tác nghiệp vụ điều tra của công an.