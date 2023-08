Hai thói quen đơn giản giúp phụ nữ Nhật ít tập thể dục nhưng vẫn gầy

(VTC News) -

Theo các kết quả nghiên cứu, tỷ lệ béo phì ở Nhật Bản chỉ chiếm khoảng 4%, tức là số người béo phì tại quốc gia này rất ít. Trong khi đó, tỉ lệ béo phì ở các nước như Mỹ, Pháp vượt xa con số này rất nhiều lần.

Phụ nữ Nhật Bản ít tập thể dục nhưng vẫn có thân hình mảnh mai. (Nguồn: Sohu)

Phụ nữ Nhật Bản luôn gây ấn tượng với người đối diện không chỉ bởi sự xinh đẹp mà còn là thân hình cân đối, mảnh mai, ưu nhìn. Để đạt được thân hình như vậy, một phần nguyên nhân đến từ 2 thói quen đơn giản sau.

Chế biến thức ăn đơn giản

Người Nhật rất thích ăn những thực phẩm ít calo, được chế biến đơn giản. Họ thường ăn hải sản tươi sống, hoặc chế biến bằng cách hấp, luộc. Khi nấu ăn, phụ nữ Nhật Bản cũng ít khi cho nhiều gia vị, hoặc nếu ăn đồ chiên xào họ cũng sẽ tìm cách để hạn chế lượng dầu, và loại bỏ dầu bằng các vật dụng chuyên dụng trước khi ăn.

Ngoài ra, họ rất thích ăn cá. Cá là loại thịt trắng, chứa ít chất béo. Ăn cá không chỉ là bí quyết giúp giữ dáng mà còn là chìa khóa giúp người Nhật có tuổi thọ trung bình cao trên thế giới.

Ăn không quá no, ăn nhiều rau và trái cây

Phụ nữ Nhật thường chỉ ăn no tới 80% là sẽ rời khỏi bàn ăn, ăn chậm và không ăn quá no. Ăn quá no không chỉ khiến cơ thể khó chịu mà còn khiến lượng calo nạp vào cơ thể quá nhiều, dễ gây béo phì. Ngoài ra chế độ ăn uống nhiều rau và trái cây cũng giúp họ giữ được thân hình cân đối.

Hai thói quen trên đều là những thói quen tốt cho sức khỏe, vì vậy bạn cũng nên áp dụng để cơ thể không chỉ cân đối mà còn khỏe mạnh từ bên trong.