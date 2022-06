Hải Phòng: Truy bắt nhóm nghi phạm nổ 4 phát súng vào nhà dân

Theo xác minh ban đầu từ Công an quận Hải An, vào hồi 20h30 ngày 19/6, Nguyễn Văn Vương (tức Bèo, 30 tuổi, ở tại phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng) cầm đầu nhóm hơn chục người đi trên xe ô tô và 6 - 7 xe máy đến trước cửa nhà số 66C Đồng Xá 2 (phường Thành Tô) tìm anh Đỗ Minh Tuấn (tức Tuấn “bạc”, 43 tuổi) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại khu vực trước cửa nhà anh Tuấn, nhóm Nguyễn Văn Vương nổ liền 4 phát súng rồi lên xe ô tô, xe máy rời khỏi hiện trường.

Khu vực trước cửa nhà anh Tuấn “bạc” bị Vương cùng đồng bọn nổ liền 4 phát súng.

Rất may, anh Tuấn cùng người thân không bị thương tích, không gây thiệt hại về tài sản sau vụ nổ súng.

Điều tra ban đầu, Công an quận Hải An làm rõ, sáng cùng ngày, Nguyễn Văn Vương cho người xây bịt lối đi chung giữa nhà Vương với hộ gia đình bà Vũ Thị Nhài (60 tuổi, ở tại khu tập thể quân đội, phường Thành Tô).

Bị Vương ngang ngược bịt lối đi lại, bà Nhài nhờ anh Tuấn “bạc” nói chuyện với Vương, đề nghị Vương tháo dỡ bức tường để ra vào nhà. Chiều cùng ngày, anh Tuấn đến ngõ đi chung giữa nhà bà Nhài với nhà Vương nói chuyện. Tuy nhiên, Vương không chấp thuận mở lại ngõ đi cho hộ bà Nhài mà bỏ đi.

Tối cùng ngày, Vương cùng hàng chục người mang súng đến tận nhà anh Tuấn và xảy ra vụ nổ súng.

Theo Công an quận Hải An, sau khi gây ra vụ nổ súng, Nguyễn Văn Vương cùng nhóm người không có mặt tại nơi cư trú.

Công an quận Hải An đang khẩn trương truy bắt Nguyễn Văn Vương cùng nhóm đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi nổ súng vào nhà anh Tuấn “bạc”.