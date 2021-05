Hải Phòng thông báo khẩn tìm tài xế taxi chở hai bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2

Liên quan hai ca dương tính SARS-CoV-2 tại TP Hải Dương từng lưu trú ở khách sạn Blue Sea (số 15 Trung Lực, quận Hải An, TP Hải Phòng), ngày 7/5, Sở Y tế Hải Phòng phát đi thông báo khẩn tìm taxi chở hai bệnh nhân này.

Cụ thể, anh Đ.D.T (BN3051, SN 1980, địa chỉ ở đường Hàm Nghi, phường Hải Tân, TP Hải Dương) và chị Ng.Th.T (SN 2000, tạm trú tại đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) lưu trú tại khách sạn Blue Sea từ 27/4 đến 4/5.

Trong quá trình lưu trú tại Hải Phòng, các ca bệnh tiếp xúc một số người và đi đến một số địa điểm, nhưng hiện không nhớ, không có thông tin người tiếp xúc gần.

Sở Y tế Hải Phòng thông báo tìm những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh gồm tài xế taxi chở anh Đ.D.T từ chùa Tam Chúc (Hà Nam) về Hải Phòng (khoảng 16h30 ngày 27/4 về đến khách sạn Blue Sea Hai Phòng); tài xế taxi chở bệnh nhân Ng.Th.T từ đường Vũ Hựu (TP Hải Dương) về khách sạn Blue Sea (xuất phát lúc 16h ngày 27/4); tài xế taxi chở hai bệnh nhân từ khách sạn Blue Sea Hải Phòng về Hải Dương (khoảng 16h ngày 4/5 về đến TP Hải Dương), anh Đ.D.T xuống xe trước để vào Bệnh viện Quân Y 7, còn chị Ng.Th.T về thẳng nhà trọ tại Vũ Hựu.

Sở Y tế Hải Phòng đề nghị những người liên quan, tiếp xúc gần các ca bệnh trên liên hệ các số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế Hải Phòng.

Sở Y tế Hải Phòng cho biết, đến 6h ngày 7/5, toàn bộ mẫu F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa phận thành phố có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, 28 trường hợp F1 của bệnh nhân P.V.H (SN 1980, chăm sóc anh trai tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2), trong đó tại quận Kiến An 16 trường hợp, huyện An Dương 10 trường hợp, quận Lê Chân 1 trường hợp, huyện An Lão 1 trường hợp; 9 trường hợp F1 của BN3051 từng lưu trú tại khách sạn Blue Sea và bạn gái, trong đó tại quận Hải An 8 trường hợp, quận Lê Chân 1 trường hợp.