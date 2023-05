Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023

(VTC News) -

Ngày 4/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ, công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5/2023; kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023.

Tại cuộc họp, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, đến thời điểm này, Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ trì cùng các cơ quan tích cực, chủ động phối hợp triển khai Kế hoạch số 111/KH-UBND về tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023.

UBND TP Hải Phòng họp kiểm tra tiến độ, công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5/2023; Kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023.

Trong đó, hầu hết các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch để triển khai nhiệm vụ được phân công. Nhiều hoạt động hưởng ứng đã được diễn ra như: Giải vô địch quốc gia các Câu lạc bộ Lân Sư Rồng năm 2023, Giải trẻ và Giải vô địch quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 năm 2023, Chương trình nghệ thuật Cát Bà Xanh, Phát động Cuộc thi Sáng tác các ca khúc về Hải Phòng, Liên hoan Ca trù mở rộng, Khai mạc Lễ hội Văn hoá dân gian Biển đảo Việt Nam và Khai mạc Lễ hội Biển Đồ Sơn – Hải Phòng, Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng 2023…

Về chương trình nghệ thuật, kịch bản, phương án tổ chức, maket sân khấu đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội đồng Nghệ thuật thành phố thẩm định và đánh giá bám sát chủ đề, đáp ứng được các yếu tố về nội dung và phương án thực hiện; có sự đổi mới, độc đáo, sáng tạo, hấp dẫn so với 9 kỳ lễ hội trước, thể hiện được nét văn hóa đặc trưng của vùng đất và con người Hải Phòng.

Hiện tại công tác dàn dựng, luyện tập, sân khấu khán đài đang được tích cực triển khai để đảm bảo tổng duyệt chương trình vào tối 11/5/2022.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản về việc đồng ý cho phép bắn pháo hoa tại chương trình nghệ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã sẵn sàng triển khai theo kịch bản. Đài Truyền hình Việt Nam cũng có văn bản đồng ý truyền hình trực tiếp chương trình đêm hội từ 20h10 - 21h40 ngày 13/5/2023.

Để tránh trường hợp làm giả giấy mời dự khai mạc lễ hội, Sở Văn hóa và Thể thao đã đề nghị Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam in 6.000 tem chống hàng giả cho các loại giấy mời dự lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các Sở ngành báo cáo về công tác chuẩn bị Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam kết luận, trong thời gian vừa qua, có rất nhiều lễ hội, chương trình hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho Nhân dân và du khách thành phố.

Chương trình lễ hội năm nay thành phố đặt đề bài cho êkip sản xuất phải tổ chức Đêm hội “Hải Phòng – Tỏa sáng miền cửa biển” đổi mới, sáng tạo, các tiết mục nghệ thuật ngoài các bài hát về thành phố phải có các ca khúc trẻ trung, sôi động; các nghệ sĩ tham gia chương trình phải có những người con của Hải Phòng đã thành danh…tạo ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân và du khách khi đến với Hải Phòng trong dịp này.

Lễ hội có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ là người con của Hải Phòng đã thành danh.

Để tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023 thành công, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Sở Xây dựng lưu ý kiểm tra việc chịu tải trọng, truyền điện, chống sét trong quá trình lắp đặt sân khấu.

Đề nghị các cơ quan thông tin, truyền thông trong và ngoài thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa về công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp tài trợ Lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông cho Nhân dân và du khách tham dự Lễ hội.

Ngành Y tế, phối hợp với các cơ quan đơn vị làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn bị lực lượng trực cấp cứu, tuyên truyền vận động khuyến khích nhân dân đeo khẩu trang, tăng cường khử khuẩn, tiếp tục tiêm vaccine COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, còn 9 ngày nữa là đến ngày tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023, đề nghị các sở, ngành, địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ được phân công, thường xuyên báo cáo UBND Thành phố tiến độ thực hiện và các vấn đề phát sinh.

MINH KHANG