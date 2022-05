Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2022 có gì đặc biệt?

(VTC News) -

“Bố trí các điểm trông xe miễn phí phục vụ nhân dân thành phố đi xem Lễ hội, đặc biệt không để phát sinh các bãi trông giữ xe tự phát thu tiền của người dân với giá cao”. Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ tại cuộc họp về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đô thị phục vụ các sự kiện của Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2022.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, sự kiện Lễ hội Hoa phượng đỏ 2022 diễn ra với điểm nhấn là đêm hội nghệ thuật “Hải Phòng - Điểm đến thành công” cùng với một loạt chuỗi các hoạt động liên quan, dự báo thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến Hải Phòng trong dịp này.

Phó Chủ tịch TP Hải Phòng yêu cầu, UBND các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân chủ động bố trí các khu vực điểm đỗ xe cho nhân dân phù hợp với phương án phân luồng, cấm đường, tổ chức giao thông phục vụ các sự kiện.

Ông Nguyễn Đức Thọ cho biết, quan điểm chỉ đạo của thành phố là các quận phải tự tổ chức, bố trí việc trông giữ phương tiện cho người dân và không thu phí. UBND các quận phải chịu trách nhiệm nếu để trên địa bàn có tình trạng thu phí trông giữ phương tiện cho người dân.

Lễ hội Hoa phượng đỏ diễn ra trọng tâm từ 11 - 13/5. (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cũng lưu ý Sở Xây dựng, UBND các quận kiểm tra, rà soát việc nắp hố ga tại một số vị trí đã bị mất cắp và phải thực hiện thay thế ngay để đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho người dân.

Cùng với đó, Sở Xây dựng và các quận phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát an toàn kỹ thuật sân khấu, nhà khung tổ chức sự kiện, trang trí khánh tiết, những hạng mục liên quan đển kiểm tra, kiểm định an toàn kỹ thuật, an toàn cháy nổ…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng nhấn mạnh các quận, đơn vị phải chấn chỉnh ngay tình trạng vi phạm trật tự lòng đường vỉa hè đang diễn ra ngày càng phức tạp gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, phải đảm bảo đường phố phong quang sạch sẽ, tạo thân thiện cho du khách khi đến Hải Phòng trong dịp này.