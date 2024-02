Hải Phòng: Kho hàng 700m2 bốc cháy dữ dội

(VTC News) -

Tối 22/2, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, lực lượng chức năng vừa khống chế đám cháy kho hàng ở xã An Hồng (huyện An Dương) diện tích khoảng 700m2.

Đám cháy lớn xảy ra tại một nhà kho ở xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng). (Ảnh: L.T)

Đám cháy bắt đầu bùng lên vào khoảng 19h40, sau đó nhanh chóng lan rộng, sáng rực một khu, cột khói bốc cao.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hải Phòng huy động xe chữa cháy cùng rất đông cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phun nước dập lửa.

Được biết, kho hàng chứa nhiều đồ nhựa và các vật dụng dễ cháy khác.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phun nước dập lửa, ngăn cháy lan. (Ảnh: L.T)

Đến thời điểm này, đám cháy được khống chế, không cháy lan và không có thiệt hại về người.

Theo lãnh đạo UBND xã An Hồng, nhà kho này nằm trên đất quốc phòng. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hiện, đám cháy cơ bản được khống chế. (Ảnh: L.T)

Hai ngày trước đó, tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ cháy điểm kinh doanh điện máy ở xã Tú Sơn (Kiến Thuỵ, Hải Phòng). Ban đầu người dân phát hiện khói bốc lên từ tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng tại hộ kinh doanh điện máy có địa chỉ trên. Lửa và khói bao trùm toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà, 5 người trong nhà kịp thoát ra ngoài an toàn qua lối thoát nạn phía sau.

Diện tích đám cháy khoảng 200m2, cháy hỏng một số hàng hóa tại hộ kinh doanh.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo, người dân cần mở lối thoát nạn khẩn cấp để sẵn sàng thoát ra ngoài khi có sự cố cháy; tự trang bị bình chữa cháy và các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ như kìm cộng lực, xà beng, búa để tự phá dỡ từ bên trong nhà, nhất là ban đêm; tham gia học, tập huấn luyện về PCCC để biết các kỹ năng cần thiết khi có cháy nổ.