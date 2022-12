Hai ngôi nhà trên phố Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt lúc sáng sớm

(VTC News) -

Ngày 1/12, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, khoảng 7h, đơn vị nhận được tin báo cháy tại ngõ 146 phố Minh Khai.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàng Mai điều 6 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy 2 căn nhà trên phố Minh Khai.

Đến 7h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Các lực lượng tiếp tục phun nước làm mát, chống sụp đổ cấu kiện.

Đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 3, tầng 4 của nhà số 144 phố Minh Khai rồi lan sang tầng 3 của nhà bên cạnh, diện tích cháy khoảng 30m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra.