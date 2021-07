Hai kẻ say rượu, đấm cán bộ phòng dịch COVID-19 lĩnh 27 tháng tù

Sáng nay (29/7), Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Thi Thể Thao (SN 1982) và Lê Trọng Quý (SN 1989) phạm tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 4/7, sau khi ăn cơm uống rượu ở nhà, Thi Thể Thao và Lê Trọng Quý (cùng trú tại thôn Phố Cũ, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) rủ nhau đi tiếp tế đồ ăn cho người thân đang cách ly tập trung tại Trường THCS xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng. Khi đến nơi, Thao đạp chân để mở cổng rồi cùng Quý đi vào khu vực cách ly.

HĐXX tuyên tổng cộng 27 tháng tù giam cho Thi Thể Thao và Lê Trọng Quý về tội "Chống người thi hành công vụ"

Thấy Quý, Thao đi vào khu cách ly không đeo khẩu trang và có biểu hiện say rượu, anh Nông Đình Thái (SN 1996, công an xã Vạn Linh) đã giải thích công tác phòng, chống dịch COVID-19 thì bị Quý giữ cho Thao lao đến đấm vào gáy anh Thái. Sau khi được những người khác can ngăn, Quý và Thao mới bỏ về nhà.

Xét tính chất, mức độ, hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Chi lăng đã tuyên phạt Thi Thể Thao 18 tháng tù giam; tuyên phạt Lê Trọng Quý 9 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.