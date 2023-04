Hai anh em tử vong sau khi uống rượu thuốc tự ngâm

Tối 9/4, trả lời PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ 2 người tử vong chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn.

Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: CACC).

Hai người tử vong là ông Phan Văn C. (SN 1961, trú tại thôn Trò, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên) và ông Phan Văn Ch. (SN 1967, trú tại thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên).

Được biết, 2 nạn nhân là anh em họ hàng, ông C. bị câm, còn ông Ch. nghiện rượu.

Trước đó, tối 4/4, ông C. mang một chai rượu thuốc tự ngâm đến nhà một người cùng thôn để ăn cơm Tết Thanh minh.

Tại bữa cơm, ông C. tự uống rượu của mình, sau đó đi về nhà ngủ. Đến khoảng 7h hôm sau, người nhà phát hiện ông C. đã tử vong. Gia đình nghi ông C. bị đột tử chứ không phải vì rượu.

Đến sáng 5/4, ông Phan Văn Ch. đến nhà ông C. để phúng viếng theo phong tục thì thấy chai rượu thuốc (chai rượu mà ông C. đã sử dụng vào tối 4/4) nên đã tự lấy để uống.

Sau đó, ông Ch. kêu đau đầu và lên giường của ông C. để nằm. Không lâu sau, mọi người bàng hoàng phát hiện ông Ch. đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hàm Yên phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên, hiện tại, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan công an đang chờ kết quả giám định để xem nguyên nhân 2 người trên tử vong do rượu hay do điều khác.

(Nguồn: Vietnamnet)