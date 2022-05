Hà Tĩnh: Truy nã kẻ chém người bị thương rồi bỏ trốn

(VTC News) -

Theo cơ quan công an, ngày 24/1/2022, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Quang Vinh (SN 1984), trú tại thôn 2, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh sang nhà anh Đinh Cao C. (SN 1995, cùng thôn), chém nạn nhân trọng thương.

Ngay khi xảy ra sự việc, anh C. được người thân đưa đi cấp cứu.

Lãnh đạo Công an xã Hương Lâm cho biết, Nguyễn Quang Vinh trước đây chưa từng có tiền án tiền sự. Hung thủ và nạn nhân có quan hệ thân thích. Sau khi gây án, Vinh đã không hợp tác với cơ quan chức năng mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bị can Nguyễn Quang Vinh. (Ảnh: CTV)

Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Quang Vinh về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Nguyễn Quang Vinh đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận Vinh, báo ngay cho Công an huyện Hương Khê theo số điện thoại 02393.871.212.

Công an Hà Tĩnh cũng đang truy bắt Nguyễn Hồng Sơn (trú tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang), sau khi kẻ này chém chết một người tại Trạm kiểm lâm.

Sự việc xảy ra khoảng 19h30 - 20h ngày 15/5, tại Trạm kiểm lâm bảo vệ rừng Sao La của vườn Quốc gia Vũ Quang. Người bị chém tử vong là ông Lê Viết Hương (trú tại thị trấn Vũ Quang). Trước đây ông Hương làm nghề lái xe tư nhân, nay làm bảo vệ hợp đồng cho vườn Quốc gia Vũ Quang.

Tối 15/5, đang nghỉ ngơi tại Trạm kiểm lâm bảo vệ rừng Sao La thì nhóm cán bộ kiểm lâm xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Hồng Sơn. Trong lúc cãi nhau, Sơn dùng dao đâm nhiều nhát vào ông Hương. Sơn tiếp tục dùng dao tấn công 2 người khác, khiến một người bị thương ở chân.

Khu vực xảy ra án mạng nằm giữa rừng sâu, cây cối rậm rạp, cách trụ sở vườn quốc gia và trung tâm huyện Vũ Quang hơn 15 km. Do đối tượng thông thạo địa hình nên rất khó truy bắt.