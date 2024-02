Hà Tĩnh: Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông bóp mặt cảnh sát

(VTC News) -

Theo tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ngày 19/2, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 2 tháng đối với Trần Văn Song (SN 1973, trú tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) về tội Chống người thi hành công vụ, được quy định tại Khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Tối 17/2, khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường Nguyễn Công Trứ (thuộc phường Kỳ Phương), Tổ công tác Công an Thị xã Kỳ Anh ra hiệu lệnh dừng xe ô tô mang BKS 38A-453.97 để kiểm tra. Tài xế là Trần Văn Song không chấp hành hiệu lệnh, nhấn ga bỏ chạy.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định truy tố, bắt giam Trần Văn Song. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Trong lúc bỏ chạy, xe của Song tông ngã mô tô tuần tra. Khi bị CSGT yêu cầu đo nồng cồn, người đàn ông 51 tuổi này không chấp hành mà nói lời xúc phạm, đe doạ tổ công tác. Song còn bóp vào mặt và đẩy một cán bộ công an, sau đó bỏ đi.

Công an thị xã Kỳ An tạm giữ phương tiện và vận động Trần Văn Song đến trụ sở Công an phường Kỳ Phương để làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của tài xế này là 0.675 mg/L khí thở.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Trần Văn Song theo quy định.

Ngày 18/2, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cũng khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Thành (SN 2001, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) về tội Chống người thi hành công vụ.

Thành là kẻ đã phóng xe đâm thẳng vào lực lượng chức năng khiến một cán bộ công an chấn thương vùng đầu, phải cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An vào chiều 15/2.