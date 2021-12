Hà Nội: Xe tải tông đổ tường rào trường tiểu học sau va chạm với ô tô BMW

(VTC News) -

Vào lúc 2h30 ngày 9/12, ô tô BMW mang BKS 30G-123.xx va chạm với xe tải ben 29C-333.xx tại nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau cú tông mạnh, xe tải 29C-333.xx tông thẳng làm đổ tường rào trường Tiểu học Phương Liên. Ô tô BMV bị vỡ nát phần đầu, tài xế bị thương nhẹ.

Nhân chứng cho biết: "Khi đó, tôi nghe có tiếng ầm nhưng mà giữa đêm nên không để ý. Khoảng 5h sáng, tôi chạy ra xem thì thấy nhiều mảnh vụn trên đường, xe tải đã húc đổ cả cái cây to cạnh trường tiểu học lẫn cột đèn giao thông".

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đắc Huy)

Theo ghi nhận của PV VTC News tại hiện trường, đầu xe tải bị biến dạng do va chạm mạnh vào tường, ca bin hư hỏng nặng. Cột đèn giao thông và một phần tường rào tại trường Tiểu học Phương Liên bị húc đổ. Sáng nay, xe cẩu chuyên dụng có mặt tại hiện trường để kéo 2 phương tiện trong vụ tai nạn khỏi hiện trường.

Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho hay đơn vị đã thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, còn việc điều tra nguyên nhân vụ việc sẽ do Công an quận Đống Đa phụ trách.