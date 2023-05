Hà Nội: Truy nã nam thanh niên 9X vận chuyển trái phép hơn 7kg ma tuý

(VTC News) -

Ngày 2/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Công (SN 1993, thường trú tại thôn Đại Từ, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Nguyễn Văn Công bị truy nã vì vận chuyển trái phép hơn 7kg ma tuý. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Theo điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, từ 17/5 đến 19/5/2022, Nguyễn Văn Công thuê vận chuyển 2 kiện hàng chứa hơn 7 kg ma tuý MDMA.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 10/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi bị can đối với Nguyễn Văn Công về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý". Tuy nhiên, Công đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu.

Ngày 22/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Công.

Công an TP Hà Nội nêu, nếu phát hiện Nguyễn Văn Công ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (SĐT: 0944445285), cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội.

Cơ quan Công an cũng yêu cầu Nguyễn Văn Công ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Huệ