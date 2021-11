Hà Nội siết chặt phòng dịch, hàng ăn uống đóng cửa trước 21h

(VTC News) -

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 243 ngày 29/10 thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Kế hoạch nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể.

Theo kế hoạch, trong tình trạng dịch ở cấp độ 2, Hà Nội yêu cầu khi tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong đó, các hoạt động trên 30 người phải đảm bảo các điều kiện: xin phép chính quyền địa phương; 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine/đã khỏi bệnh; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương… Đối với các hoạt động dưới 30 người vẫn thực hiện các điều kiện như hoạt động trên 30 người nhưng không phải ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở Hà Nội được hoạt động trước 21h hàng ngày.

Việc tổ chức lễ cưới, thành phố yêu cầu số lượng người tham dự lễ cưới không tập trung quá 30 người cùng một thời điểm; tuân thủ 5K trong quá trình tham dự; luôn giữ khoảng cách giữa các bàn, người giữa các bàn không tiếp xúc gần với nhau; gia đình không thực hiện chúc mừng tại từng bàn… Hoạt động tang lễ với người tử vong không do mắc/nghi mắc COVID-19 không tập trung quá 30 người/thời điểm; hạn chế các đoàn viếng, mỗi đoàn không quá 5 người; không tổ chức ăn uống tại lễ tang…

Đối với người tử vong do mắc/nghi mắc bệnh thì thực hiện theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội cho phép hoạt động tập luyện thể dục, thể thao trong nhà nhưng giảm quy mô phòng tập (công suất tối đa 50% và không quá 30 người trong cùng thời điểm); hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trang thiết bị. Đồng thời, người hướng dẫn, người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng điều kiện đã được tiêm đủ liều vắc xin/đã khỏi bệnh.

Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) vẫn được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảm giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vắc xin/đã khỏi bệnh. Đặc biệt, phải đóng cửa nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước 21h hàng ngày.

Ngoài ra, các hoạt động, dịch vụ từng được UBND TP Hà Nội cho phép hoạt động trở lại theo nội dung Công điện số 21/CĐ-UBND được Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký, ban hành ngày 13/10 cơ bản được giữ nguyên và đảm bảo các quy định phòng, chống dịch đã ban hành. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4 đến tối ngày 1/11) là 4.459 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.709 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.750 ca.