Hà Nội sẽ xác minh qua VNeID và dữ liệu đăng ký xe để xử phạt vi phạm giao thông

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các mô hình điểm tại đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hà Nội sẽ triển khai giải pháp xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội.

Hà Nội sẽ xác minh qua VNeID và dữ liệu đăng ký xe ở cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xử phạt vi phạm giao thông. (Ảnh minh hoạ: Cổng thông tin điện tử quận Tây Hồ, Hà Nội)

Cụ thể, Hà Nội sẽ sử dụng hệ thống quản lý, đăng ký xe của Bộ Công an triển khai thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử VNeID để xác minh các phương tiện vi phạm thông qua hệ thống giám sát thông minh tại IOC phục vụ công tác xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trước mắt, đơn vị sẽ sử dụng hệ thống camera giám sát vi phạm giao thông hiện có tại 5 điểm nút giao, sử dụng từ tháng 5/2023, tiến tới đề xuất, báo cáo phương án đối với việc sử dụng hệ thống camera AI. Thời gian hoàn thành trong quý III 2024.

Hà Nội cũng sẽ triển khai mô hình: cho vay tín chấp công dân: hộ nghèo, người có công qua Hệ thống CSDLQG về dân cư; Phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số...

Theo kế hoạch này, Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ phát triển VneID và ứng dụng công dân số TP Hà Nội trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, kế thừa và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, không chồng chéo, liên thông dữ liệu hướng đến tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch được triển khai bằng 28 mô hình trong thời gian từ tháng 11/2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố.

Trong đó, một số mô hình đáng chú ý như: tự động hóa bộ phận giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận một cửa các cấp thông qua tương tác ki-ôt. Cụ thể, người dân thực hiện dịch vụ công thông qua công nghệ tự động hóa được hỗ trợ tại ki-ôt không cần tiếp xúc trực tiếp với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả, các ki-ôt này sẽ được triển khai ở Bộ phận một cửa điện tử UBND quận Hoàn Kiếm và quận Tây Hồ (Hà Nội).

Sau thời gian thí điểm, thực hiện đánh giá hiệu quả và nhu cầu thực tế để xác định việc triển khai nhân rộng ở các đơn vị trên địa bàn.

Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ có 100% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc VNelD khi người dân thực hiện khám, chữa bệnh. Người dân đăng ký khám chữa bệnh thông qua công nghệ tự động hóa được hỗ trợ tại ki-ôt. Thời gian hoàn thành 30/12/2023.

Toàn bộ các cơ sở công chứng, chứng thực bảo đảm điều kiện cho người dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc VNelD khi đi công chứng, chứng thực thay cho các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú.

Triển khai thiết bị xác minh di động và đầu đọc CCCD gắn chíp điện tử đảm bảo chính xác danh tính học viên, tránh gian lận tại các Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe.