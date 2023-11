Hà Nội sẽ không giao chỉ tiêu cho đơn vị vi phạm tuyển sinh

Báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2022 - 2023, Sở đã tổ chức, triển khai thành công nhiều kỳ thi, tuyển sinh và kiểm định chất lượng giáo dục để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, có chất lượng và tạo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh, giáo viên.

Năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục Thủ đô tổ chức thành công và an toàn các kỳ thi và tuyển sinh với những chuyển biến rõ rệt về chất lượng. Với 99,56% học sinh tốt nghiệp THPT, Hà Nội tăng 11 bậc so với kỳ thi năm 2022, xếp thứ 16 trong 63 tỉnh, thành phố.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra an toàn, thuận lợi và đáp ứng nguyện vọng học tập của học sinh. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào trường công lập đạt gần 61% trong tổng số học sinh trúng tuyển lớp 10; 21,7% số học sinh trúng tuyển vào các trường tư thục. Còn lại học sinh theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học nghề.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương cho rằng, năm học 2022 - 2023, công tác quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục còn nhiều thách thức. Thách thức lớn nhất là tốc độ đô thị hóa nhanh, mức độ gia tăng dân số cơ học mạnh, kéo theo áp lực với công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 dẫn đến một số trường học đang có số lớp cao quá quy định; hiện tượng sĩ số học sinh/lớp cao hơn quy định.

"Năm học 2023 - 2024, quy mô giáo dục của toàn thành phố là 2.875 trường với gần 2,3 triệu học sinh mầm non, phổ thông, tăng 35 trường so với cùng kỳ năm học trước. Mỗi năm, thành phố xây dựng thêm từ 35-40 trường học. Tuy nhiên, số lượng học sinh cũng tăng nhanh, ước từ 40.000 đến 60.000 học sinh/năm học... Việc đáp ứng nhu cầu học tập ở một số quận, địa bàn đông dân cư vẫn là một thách thức lớn", ông Trần Thế Cương cho biết..

Về công tác thi tốt nghiệp THPT, theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Hà Nội có quy mô thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm rất lớn, thường chiếm khoảng 1/10 số lượng thí sinh của cả nước, tỷ lệ thí sinh tự do nhiều. Thí sinh tự do chủ yếu là những người lao động, hoặc lực lượng công an, bộ đội nghĩa vụ.

Liên quan đến công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2024 - 2025, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đặc biệt lưu ý đối với các trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài thực hiện tuyển sinh trực tuyến nhằm bảo đảm tổ chức tuyển sinh thuận lợi, minh bạch, chấm dứt tình trạng phụ huynh học sinh xếp hàng nộp hồ sơ. Sở sẽ kiên quyết không giao chỉ tiêu với đơn vị vi phạm.

Bên cạnh đó, ông Cương cũng đề nghị các đơn vị cần đẩy mạnh công tác truyền thông tới cán bộ, giáo viên, học sinh và toàn xã hội về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và định hướng tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định...