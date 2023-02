Theo chủ quán, có hai lý do khiến thời điểm hiện tại quán bia vắng vẻ. Một là do vừa mới ra Tết, tiết trời còn lạnh, khách không quá mặn mà với chuyện nhậu nhẹt. Hai là do cảnh sát giao thông Hà Nội đang trong đợt cao điểm ra quân kiểm tra nồng độ cồn với mức xử phạt rất nặng khiến nhiều người e ngại không dám uống bia.