Hà Nội chống dịch ra sao trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021?

(VTC News) -

Năm 2021, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước với 101.326 thí sinh đăng ký dự thi (tăng hơn 22.000 thí sinh so với năm 2020). Toàn thành phố Hà Nội có 4.235 phòng thi chính thức, 376 phòng thi dự phòng tại 188 điểm thi trên 30 quận, huyện, thị xã.

Tính đến hết ngày 1/7, Hà Nội có 4 thí sinh diện F0, 1 thí sinh F1 và không có thí sinh diện F2, 16 thí sinh trong vùng phong tỏa, cách ly. Sở GDĐT tiếp tục cập nhật đầy đủ tình hình thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 không thể dự thi vào các ngày 7 và 8/7 và sẽ tham dự đợt thi thứ 2; gửi báo cáo số lượng thí sinh dự thi đợt thi thứ 2 về Bộ GD&ĐT trước ngày 5/7.

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Nội điều động 15.665 cán bộ tham gia công tác coi thi, 778 cán bộ, giáo viên nhân viên tham gia công tác chấm thi, 530 cán bộ giáo viên thanh tra thi. Đồng thời, UBND thành phố cũng chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn phòng dịch COVID-19, phương án xử lý tình huống phát sinh trong khi thi, các điều kiện trang thiết bị y tế tại điểm thi.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh minh hoạ: H.C)

Bên cạnh đó, liên Sở Y tế và Sở GD&ĐT ban hành hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 liên quan đến việc xây dựng kịch bản cho công tác diễn tập tại 100% các điểm thi; thực hiện khử khuẩn theo đúng hướng dẫn của cơ quan Y tế, ưu tiên tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 cho ban in sao đề thi, cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi.

Trong chuyến kiểm tra thực tế tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đánh giá, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Hà Nội diễn ra chuyên nghiệp, chủ động, bài bản, khoa học, đáp ứng yêu cầu.

"Công tác chuẩn bị, hỗ trợ, phối hợp tốt rồi. Giờ là hành động", Thứ trưởng khẳng định và đề nghị Hà Nội phải làm kỹ lưỡng, bài bản, trách nhiệm, phải có "nhận thức đúng, quyết tâm cao, phương thức phù hợp, cần chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất, dự báo những tình huống có thể xảy ra.

Đại diện Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Hà Nội cần phân loại những đối tượng F0, F1, F2, đối tượng đang trong khu cách ly rõ ràng, quy trách nhiệm cụ thể. Nếu sơ suất có 1 em thí sinh có yếu tố dịch tễ tham gia vào kỳ thi để lây lan dịch bệnh thì hậu quả sẽ rất nặng nề.

Đồng thời, Hà Nội cũng cần bố trí lực lượng cán bộ, giáo viên dôi dư, dự phòng và tập huấn kỹ càng, để thay thế khi cần thiết.