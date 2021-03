Hà Nội bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND thành phố khóa XV

(VTC News) -

Chiều 29/3, HĐND thành phố Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ XV.

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng 7 tân ủy viên UBND TP

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: Bà Đặng Hương Giang (Giám đốc Sở Du lịch); ông Bùi Duy Cường (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường); ông Trần Thế Cương (Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao); bà Ngô Minh Hoàng (Giám đốc Sở Ngoại vụ); bà Trần Thị Nhị Hà (Giám đốc Sở Y tế); ông Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư); ông Nguyễn Xuân Lưu (Giám đốc Sở Tài chính).

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố nhất trí miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Đăng Định (nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố, do được điều động công tác khác); ông Tô Văn Động (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, do nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định); ông Nguyễn Việt Hà (nguyên Giám đốc Sở Tài chính, được điều động nhận công tác khác); ông Nguyễn Khắc Hiền (nguyên Giám đốc Sở Y tế, do nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định); ông Lê Hồng Thăng (nguyên Giám đốc Sở Công Thương, nghỉ hưu theo quy định).