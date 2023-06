Hà Giang: Khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

(VTC News) -

Ngày 17/6, Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Linh Văn Túc (SN 1969, trú tại xã Hùng An, huyện Bắc Quang) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".

Lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục tố tụng đối với bị can Linh Văn Túc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra, trong giai đoạn từ năm 2013 - 2015, khi đang giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Quang, bị can Túc đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế giữa cơ quan với Công ty Cổ phần tư vấn trắc địa bản đồ (có địa chỉ tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên).

Hành vi trái quy định này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Viên Minh