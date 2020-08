Gượng nỗi đau mất bố, thí sinh đội khăn tang đi thi tốt nghiệp THPT

Tại điểm thi trường THPT Kỳ Sơn (Nghệ An), hình ảnh thí sinh Trương Công Dũng đeo khăn tang làm bài thi tốt nghiệp THPT khiến ai cũng xúc động. Bố em là ông Trương Đức Hạnh (SN 1976), sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, đã mất vào ngày 7/8.

Gia đình đưa ông Hạnh về quê ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) để an táng. Ngày 8/8, hoàn tất việc an táng cho bố xong, Dũng bắt xe trong đêm ngược lên huyện biên giới Kỳ Sơn để dự thi.

Thí sinh Trương Công Dũng.

Theo giáo viên chủ nhiệm của Dũng thì em có học lực khá, hạnh kiểm tốt. Còn bố của Dũng là giáo viên trường tiểu học Mỹ Lý 2, huyện Kỳ Sơn.

Thí sinh Trương Công Dũng chia sẻ: “Nguyện vọng của em là đậu ngành Công nghệ thông tin. Môn Văn và Toán thì em làm bài tương đối tốt. Em đã hứa với bố sẽ mạnh mẽ, tập trung làm bài tốt, không phụ lòng trông mong của bố bấy lâu”.