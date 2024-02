Gợi ý địa điểm lễ chùa du xuân 2024

(VTC News) -

Lễ chùa du xuân để cầu bình an, cầu may mắn là một truyền thống rất quan trọng trong nền văn hóa truyền thống Việt Nam dịp đầu năm mới. Người Việt du xuân trong tâm thế háo hức, khoác lên mình bộ quần áo chỉn chu, đi vãn cảnh chùa, xin lộc, chào một năm mới rực rỡ, nhiều may mắn.

Đầu năm lễ chùa du xuân Giáp Thin 2024, bạn có thể tham khảo một số địa điểm sau đây:

Chùa Trấn Quốc (Hà Nội): Là một trong những chùa cổ nhất ở Hà Nội, nằm trên đảo Quán Thánh giữa Hồ Tây, địa chỉ cụ thể ở 46 đường Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Chùa Trấn Quốc có không gian yên bình, thoáng đãng, là nơi lý tưởng để lễ chùa du xuân.

Chùa Trấn Quốc (Hà Nội).

Từng xếp top đầu trong 10 công trình lịch sử toàn cõi Đông Dương, trải qua nhiều biến động của lịch sử, ngôi chùa vẫn được bảo vệ, tôn tạo, giữ gìn nét đẹp kiến trúc, văn hóa. Hiện tại, đây một trong những chốn cửa Phật linh thiêng, điểm đến tâm linh nổi tiếng của Hà Nội, thu hút đông đảo khách du lịch và các tăng ni, Phật tử đến hành lễ, đặc biệt là dịp đầu năm.

Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 4km, Chùa Trấn Quốc là một điểm đến tâm linh lý tưởng và thuận tiện. Dù đi xe máy, ô tô, taxi, grab, hoặc xe bus (tuyến số 33 và 50) thì việc di chuyển đều rất thuận lợi.

Chùa Trấn Quốc mở cửa từ 8h - 16h hàng ngày, tạo điều kiện cho du khách và người dân đến thăm quan. Đặc biệt, vào ngày mùng 1 và ngày Rằm hàng tháng, chùa mở cửa sớm từ 6h và đến 18h. Riêng Giao thừa Tết Nguyên đán, chùa mở cửa cả đêm.

Một điều đặc biệt là Chùa Trấn Quốc không thu vé tham quan, hoàn toàn miễn phí cho cả người dân địa phương và du khách. Điều này tạo điều kiện cho mọi người thoải thả hồn vào không gian tâm linh của chùa, ngắm nhìn cảnh đẹp và thực hiện lễ bái một cách tự do.

Chùa Một Cột (Hà Nội): Một công trình kiến trúc độc đáo, chùa Một Cột là một lựa chọn tốt để cảm nhận không khí trang nghiêm và tâm linh trong dịp lễ.

Chùa Một Cột có tên ban đầu là Liên Hoa Đài (Đài Hoa Sen) hay Chùa Mật, có kiến trúc đỉnh cao cùng với nghệ thuật thiết kế, chạm gỗ,điêu khắc, hội họa mang đậm tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam, là một trong những điểm hấp dẫn khi đi du lịch Hà Nội.

Chùa Một Cột (Hà Nội).

Nằm kề bên khu Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng Trường Ba Đình, ngay sau phố Ông Ích Khiêm, Chùa Một Cột là điểm đến không thể bỏ qua khi thăm thủ đô Hà Nội. Tọa lạc trong công viên yên bình, với hình ảnh cực kfy duyên dáng, chùa thu hút du khách với vẻ đẹp linh thiêng.

Chùa Một Cột mở cửa từ 7h sáng đến 18h tối hàng ngày, tạo điều kiện cho du khách khám phá không gian tâm linh và kiến trúc độc đáo của ngôi chùa. Đặc biệt, chùa mở cửa hoàn toàn miễn phí cho công dân Việt Nam, tạo cơ hội cho người dân địa phương tận hưởng vẻ đẹp và bình yên tại đây.

Đối với du khách nước ngoài, phí tham quan là 25.000đ/vé/lượt, một khoản chi phí nhỏ đáng đầu tư cho trải nghiệm khám phá văn hóa và lịch sử tại ngôi chùa tuyệt vời này.

Chùa Linh Ứng (Đà Nẵng): Được biết đến với tượng Phật bằng đá cao nhất Việt Nam, chùa Linh Ứng tọa lạc trên đỉnh núi Sơn Trà, mang lại không gian lễ nghi thiêng liêng và có tầm nhìn đẹp về thành phố và biển. Được xem là chốn linh thiêng bậc nhất tại đây, ngôi chùa là nơi mọi người có thể đến và cầu nguyện cho một cuộc sống yên bình, hạnh phúc vào đầu năm mới.

Chùa Linh Ứng (Đà Nẵng).

Chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà cách trung tâm thành phố khoảng 10km. Để tới chùa Linh Ứng Đà Nẵng, bạn có thể lựa chọn rất nhiều phương tiện khác nhau như taxi, ô tô, xe máy, tất cả đều rất dễ dàng.

Ngự trên đỉnh đồi cao hơn 100m, tượng Phật Quan Âm tại Chùa Linh Ứng không chỉ là biểu tượng tôn giáo mà còn là công trình kiến trúc độc đáo và đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc. Du khách đi lễ chùa du xuân sẽ được ngắm bức tượng lớn có đường kính tòa sen rộng tới 35m, lòng tượng rộng 17m và chiều cao tương đương 17 tầng. Mỗi tầng đều được trang trí với bệ thờ tượng "Phật trung hữu Phật", tổng cộng có khoảng 21 bức tượng tạo nên một không gian linh thiêng và trang nghiêm.

Với chiều cao tổng thể lên tới 67m, bức tượng Phật Quan Âm tại Chùa Linh Ứng không chỉ là biểu tượng tâm linh mà còn là niềm tự hào của Việt Nam về công trình kiến trúc độc đáo và nghệ thuật tinh tế. Đây chính là điểm du lịch thu hút nhiều du khách, nơi họ có thể tận hưởng không gian yên bình và trầm mặc đồng thời chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật độc đáo này.

Chùa Thiên Mụ (Huế): Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm lễ chùa du xuân yên bình và tràn ngập không khí tâm linh tại Huế, thì Chùa Thiên Mụ chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời. Nằm bên bờ sông Hương hữu tình, với kiến trúc trang trí trang nhã, chùa Thiên Mụ chính là biểu tượng tâm linh và văn hóa của thành phố cố Huế.

Chùa Thiên Mụ (Huế).

Chùa Thiên Mụ được xây dựng từ thế kỷ 17 và đã trải qua nhiều lần phục dựng, nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm và cổ kính. Khi đến đây, du khách sẽ được chiêm bái tượng Phật Thiên Mụ cao khoảng 21 mét, tượng Phật tượng trưng cho sự thanh nhã và tinh tế.

Để du xuân tại Chùa Thiên Mụ, bạn có thể lựa chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều tà, khi không gian chùa trở nên trấn an và ảm đạm. Hương thơm nhẹ nhàng từ những ngọn nhang, âm nhạc nhẹ nhàng và khung cảnh xung quanh sông Hương sẽ làm cho chuyến thăm của bạn trở nên ý nghĩa hơn.

Ngoài ra, bạn có thể tham quan các kiến trúc kiểu cổ điển của chùa, như tháp Phước Duyên và Điện Thờ Phật Bà. Bạn cũng có thể ngồi nhâm nhi một tách trà Huế truyền thống, ngắm cảnh sông Hương lững lờ và thả hồn vào không khí thanh tịnh của nơi này. Chùa Thiên Mụ không chỉ là một địa điểm tâm linh mà còn là một kỷ niệm đẹp cho chuyến du xuân của bạn tại thành phố Huế.

Chùa Vinh Nghiêm (TP.HCM): Chùa Vinh Nghiêm nằm giữa trung tâm TP.HCM, có không gian rộng lớn, phù hợp cho các sự kiện lễ hội, là một điểm du lịch lý tưởng để bạn thực hiện chuyến du xuân đầy ý nghĩa. Dưới đây là một số gợi ý và thông tin hữu ích cho chuyến thăm chùa Vinh Nghiêm trong dịp lễ xuân.

Chùa Vinh Nghiêm nằm tại số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. Bạn có thể di chuyển đến đây bằng nhiều phương tiện như xe máy, ô tô, hoặc các dịch vụ taxi, grab. Nếu bạn sử dụng phương tiện công cộng, có thể tìm đường bằng bus.

Chùa Vinh Nghiêm.

Chùa Vinh Nghiêm mở cửa từ sáng sớm đến chiều tối, từ khoảng 6:00 sáng đến 6:00 chiều. Bạn có thể chọn thời gian sáng sớm để tận hưởng không khí trong lành và yên bình. Hiện, chùa không thu phí tham quan và mở cửa miễn phí cho du khách, tạo điều kiện cho mọi người đến đây thăm quan và chiêm bái.

Trong dịp lễ xuân, chùa Vinh Nghiêm thường tổ chức các nghi lễ, lễ bái chư tăng và các hoạt động tâm linh khác. Bạn có thể tham gia các buổi lễ để trải nghiệm không khí tâm linh và tìm kiếm sự an lạc.

Trong thời gian thăm chùa, hãy tôn trọng người khác, hành xử đúng mực. Nếu bạn muốn tham gia lễ bái, hãy diện đồ lịch sự và tránh mặc quá phô trương. Nếu có ý định tặng lễ, bạn có thể mang theo những món quà nhỏ như hoa, nén nhang, hoặc đơn giản chỉ là lòng thành kính, chuyến thăm chùa Vinh Nghiêm sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm lễ hội độc đáo trong dịp xuân.

Chùa Bái Đính (Ninh Bình): Chùa Bái Đính, trong quần thể di tích danh thắng Tràng An, tọa lạc tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, là một điểm đến du xuân truyền thống và tâm linh hấp dẫn, lý tưởng. Dưới đây là một số thông tin và gợi ý để bạn có một chuyến thăm chùa Bái Đính thú vị trong dịp lễ xuân.

Chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Chùa Bái Đính nằm cách trung tâm thành phố Ninh Bình khoảng 15 km và có thể di chuyển bằng xe máy, ô tô, hoặc taxi.Bạn cũng có thể sử dụng các dịch vụ tour địa phương hoặc xe bus từ thành phố Ninh Bình đến chùa.

Chùa Bái Đính mở cửa từ sáng sớm đến chiều tối, thích hợp cho cả chuyến thăm vào buổi sáng và buổi chiều. Chùa hiện đang thu phí tham quan ở mức hợp lý, giá vé cho người nước ngoài sẽ cao hơn du khách trong nước.

Tại ngôi chùa này, nhiều lễ hội và sự kiện sẽ được tổ chức trong dịp lễ xuân, bao gồm cả các nghi lễ tâm linh và văn hóa truyền thống. Khi đi lễ chùa du xuân, hãy mặ trang phục lịch sự và tránh tạo ra tiếng ồn. Mang theo nước uống và đồ ăn nhẹ, đặc biệt nếu bạn dự định thăm cả khu di tích Bái Đính lớn nằm trên đỉnh núi.

Chuyến thăm chùa Bái Đính sẽ mang lại cho bạn cơ hội chiêm bái, tham gia các nghi lễ và tận hưởng không khí tâm linh trong không gian thiêng liêng của chùa.