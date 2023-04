(VTC News) -

Việc đặt tên cho con rất quan trọng vì tên sẽ gắn bó suốt đời với con sau này, việc đặt tên cũng mang lại nhiều may mắn, sức khỏe và vận mệnh. Dưới đây là một số gợi ý đặt tên cho con trai họ Lê có ba chữ hay và hợp mệnh bố mẹ:

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Lê Trường An: mạnh mẽ, may mắn, luôn bình an

Lê Minh Anh: sự tài giỏi, thông minh

Lê Thiên Ân:ân trên ban cho bố mẹ

Lê Gia Bảo: bảo bối của gia đình

Lê Quốc Bảo: báu vật của bố mẹ

Lê Thế Bảo:thông minh, kiên định

Lê Đức Bình:đem tài năng đức độ giúp đỡ mọi người

Lê Mạnh Chiến: uy dũng, bất khuất

Lê Thành Công: bố mẹ mong con sẽ thành công

Lê Hùng Cường:mạnh mẽ, vững vàng trong cuộc sống

Lê Thụy Du: cuộc sống sôi động, con ham học hỏi

Lê Anh Dũng: mạnh mẽ, có chí khí

Lê Trung Dũng:chàng trai dũng cảm và trung thành

Lê Việt Dũng: dũng cảm, thông minh

Lê Thái Dương:ánh mặt trời của gia đình

Lê Tuấn Đạt: thành công trong cuộc sống

Lê Duy Đăng: ngọn đèn trong đêm đen, giúp ích cho đời

Lê Minh Đông: tự do, ham học hỏi

Lê Tuấn Điền: tấm lòng lương thiện

Lê Hoàng Điệp: vui vẻ sống an bình

Lê Trương Định: kiên định, vững chãi

Lê Công Đoàn:hòa đồng, thân thiện

Lê Hữu Đức: người hiền lành, đức độ

Lê Khương Gia: người hướng về gia đình

Lê Trọng Giang:mạnh mẽ hùng vĩ như dòng sông

Lê Đình Giáp:cứng cỏi, mạnh mẽ

Lê Thanh Hà:rộng lớn, hùng vĩ

Lê Thanh Hải: tấm lòng rộng mở như đại dương

Lê Khắc Hào: hào kiệt ưu tú xuất chúng

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

BẢO HƯNG