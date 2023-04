Ý nghĩa của việc đặt tên cho con trai có chữ Thiên

(VTC News) -

Thiên là một cái tên hay, đầy ý nghĩa và mang lại nhiều điều tốt lành cho bé. Đặt tên con có chữ Thiên sẽ mang lại nhiều may mắn và phúc đức cho bé sau này. Cái tên ý nghĩa này sẽ giúp mẹ gửi gắm những mong mỏi, yêu thương, hy vọng bé yêu luôn an bình suốt đời.

Thời xưa, đặt tên con có chữ Thiên được coi là một đại kỵ. Vì theo quan niệm của người phương Đông, “Thiên” vốn có nghĩa là trời, là đấng quyền lực tối cao. Do đó, người xưa thường ít đặt tên con là “Thiên” và sử dụng chữ “Thiên” thành chữ “lót” tên đệm. Lý giải cho việc này là do họ lo sợ bị xem là phạm thượng, dám xưng hô ngang hàng với vua chúa.

Không chỉ vậy, Thiên còn thể hiện quyền lực tuyệt đối, mang theo uy nghi của trời, không sợ hãi hay chùn bước. Cũng chính vì điều này mà mẹ lo ngại đặt tên con có chữ Thiên bé yêu sẽ không ngoan ngoãn, hay kiêu ngạo và khó dạy bảo.

Tuy nhiên, thời hiện đại những quan niệm này không còn được áp dụng nữa, Thiên là một cái tên hay và đẹp, mẹ hoàn toàn có thể dùng để làm tên chính hoặc tên lót cho bé. Điều này giúp mang lại cho tương lai của bé nhiều bình an và tài lộc, rất tốt cho hậu vận đó mẹ.

Đặt tên con trai theo chữ Thiên mang lại nhiều ý nghĩa tuyệt vời. (Ảnh minh hoạ/Nguồn: Internet).

Thiên có nghĩa là bao la, rộng lớn: Theo nghĩa Hán – Việt, thiên là trời, trời thì bao la, mênh mông, mang theo mình sự uy nghi, quyền lực. Vua chúa ngày xưa được chọn là Thiên tử, tức là con trai của Trời. Vì thế, mẹ nên đặt tên con trai có chữ thiên làm tên lót để biểu thị sự liên kết với trời, bé là món quà vô giá.

Thiên còn mang nghĩa tươi mới: Từ Thiên cũng mang ý nghĩa đem đến sự tươi mới, may mắn, tài vận cho công danh và sự nghiệp sau này. Thiên có nghĩa là tự nhiên: Mọi thứ được trời ban cho đều hoàn toàn tự nhiên và đầy may mắn.

Tên con trai lót chữ Thiên thể hiện sự quý giá

Thiên An: Mong cho cuộc sống của con được bình an, mọi sự bình yên, may mắn, hạnh phúc.

Thiên Ân: Con là ân đức của trời dành cho gia đình. Nếu viết theo tiếng Hán trong tên con còn có chữ Tâm hàm chứa tấm lòng nhân ái, tốt đẹp và sâu sắc.

Thiên Ngọc: Bảo vật quý giá, viên ngọc của trời, con luôn được quý nhân bảo vệ, chở che, luôn tỏa sáng và thành công.

Thiên Bảo: Vật quý trời ban, mong cho con lớn lên không những thông minh, tài giỏi mà còn được che chở, bao bọc, yêu thương, nâng niu như báu vật.

Thiên Khang: Đặt tên con có chữ Thiên Khang, cầu cho con sống một cuộc sống phú quý, an lành.

Đặt tên con lót chữ Thiên cho bé trai may mắn bình an

Thiên Trọng: Tên gọi phù hợp cho các hoàng tử đáng yêu. Mong con thật khỏe mạnh, cuộc sống bình an, được mọi người yêu mến, tôn trọng.

Thiên Khải: Thông minh, sáng suốt, đạt mọi thành công trong cuộc sống.

Thiên Phú: Tài năng thiên bẩm, được trời ban tặng cho những tố chất tốt đẹp ngay từ lúc mới sinh ra.Thiên Lộc: lộc trời ban, xuất chúng hơn người.

Thiên Bình: Đặt tên con có chữ Thiên Bình, bé sẽ là người đức độ và có cuộc sống bình yên.

Tên hay lót chữ Thiên cho bé trai mạnh mẽ vững vàng

Thiên Tùng: Gợi liên tưởng đến sự hùng mạnh, to lớn có thể che chở, bảo vệ được. Con trai được đặt tên này nếu sống vững chãi, hiên ngang sẽ đạt được sự nghiệp hưng thịnh.

Thiên Thành: Vững chãi như trường thành, mọi sự đều đạt theo ý nguyện.

Thiên Sơn: Thể hiện sự vững chãi, hùng dũng và trầm tĩnh, luôn có khát vọng vươn lên và chinh phục mọi điều.

Thiên Quốc: Vững như giang sơn, mong con sau này có thể làm những việc lớn cho đời.

Thiên Phong: Một hình tượng biểu trưng cho sự mạnh mẽ, quyết liệt.

Đặt tên con lót chữ Thiên mong bé trai tài giỏi, thành công

Thiên Việt: Con là chàng trai phi thường, xuất chúng, văn võ song toàn.

Thiên Ưng: Như một cánh chim đại bàng, vươn cánh bay xa.

Thiên Toàn: Mẹ chọn tên này để mong con luôn thật nhanh nhẹn, nhạy bén, hoạt bát, làm việc có trách nhiệm và luôn thành công trong cuộc sống.

Thiên Tuấn: Tướng mạo tươi đẹp, con người tài năngThiên Trường: Mạnh mẽ, kiên trường, có tài và giỏi giang.

Đặt tên với chữ Thiên kèm tên đệm cho con trai

Ái Thiên: Cái tên mang ý nghĩa sau này con sẽ thông minh, xuất chúng, là tấm gương sáng để mọi người noi theo, được mọi người yêu thương, quý trọng.

An Thiên: Đặt tên “An Thiên” ý muốn con mình được trời phù hộ có cuộc sống bình yên, an lành, luôn gặp được những điều may mắn, vui vẻ, hạnh phúc.

Bá Thiên: Đặt tên “Bá Thiên” cho con, cha mẹ ngụ ý mong muốn tương lai con sẽ tung hoành thỏa chí nam nhi, xưng bá khắp bốn phương. Ngoài ra còn ngụ ý con sẽ là đứa con tài giỏi, thông minh và có những tài năng thiên bẩm.

Bạch Thiên: Bé tên “Bạch Thiên” thường luôn mạnh mẽ, có cái nhìn bao quát, tầm nhìn rộng lớn. và tâm hồn ngay thẳng.

Bàng Thiên: Tựa như bầu trời bao la ấy, đặt tên con có chữ Thiên là “Bàng Thiên” thường đĩnh đạc, luôn mạnh mẽ, có cái nhìn bao quát, tầm nhìn rộng lớn.

Bảo Thiên: Tên “Bảo Thiên” được đặt với tất cả niềm yêu thương của cha mẹ dành cho con, mong con luôn được yêu thương, nâng niu như báu vật, ngoài ra “Bảo Thiên” còn nói đến người đa tài, thông minh.

Bửu Thiên: Tên “Bửu Thiên” ngụ ý ví con như bửu bối quý giá mà ông trời ban tặng cho gia đình.Cảnh Thiên: “Cảnh Thiên” có nghĩa là cảnh trời hay tiên cảnh. Tên này mang ý nghĩa cuộc đời con sẽ có nhiều may mắn, niềm vui, gặp được nhiều người tốt, yêu thương, bảo vệ con.

Chí Thiên: “Chí Thiên” ý chỉ người có chí lớn, bố mẹ đặt tên này cho con với hi vọng sau này con sẽ lập nên cơ nghiệp vinh hiển.

Đăng Thiên: Cách đặt tên con có chữ Thiên là “Đăng Thiên”, con chính là ngọn đèn của trời ban tặng cho ba mẹ.

Đạt Thiên: “Đạt Thiên” con là người có trí tuệ tài năng vượt trội, làm mọi việc điều thành công.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

